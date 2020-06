Torres: «No hay motivo para ir o venir desde Olavarría durante el fin de semana»

El Intendente Municipal Pablo Torres mostró en las últimas horas su preocupación por la situación que se vive en Olavarría y lo que esto genera a partir de la comunicación que existe con esa ciudad vecina «con Olavarría y La Madrid tenemos un triángulo de tránsito importante y eso nos pone en situación de riesgo”

Desde el Gobierno Municipal siempre se fue advirtiendo que el virus en algún momento llegaría a la ciudad «Nunca lo descartamos, cuando se produce el hecho real y lo detectas tan cerca y con tanta comunicación provoca esta situación, que nos pone en una situación delicada para nuestra comunidad y como estado tenemos una responsabilidad indelegable»

Sobre esta fuerte vinculación con la ciudad de Olavarría expresaba claramente «durante el fin de semana en principio no debería haber ningún viaje, no hay atención de médicos, no vienen proveedores, las visitas o paseos no están permitidos entre distritos, durante sábado y domingo no debiera entrar nadie a Laprida desde Olavarría, siempre puede haber alguien que burle el control a pesar que tenemos los controles atentos durante el fin de semana»

En otro momento comentaba «Uno siempre lo tenía racionalmente como una posibilidad cercana, pero cuando esta empiezan a pasar cerca es otra cosa, en Necochea alguien que no cumple bien con la cuarentena termina generando un brote importante, en Olavarría también hay alguna cuestión de irresponsabilidad individual, algunas personas que no declaraban que concurrían a Capital o Gran Buenos Aires, por eso nosotros hacemos tanto hincapié en la responsabilidad individual» a lo cual agregaba «se nos critico cuando establecimos algunas medidas para penitenciarios, camioneros, agentes policiales, pero la responsabilidad individual es central, siempre hay alguien que puede mentir, o burlar un control, y con un solo se genera un desborde como lo que vimos en esas ciudades»

El domingo por la tarde o lunes temprano se realizará una nueva reunión del Comité de Seguimiento local «seguimos con mucha atención la situación de Olavarría, sino nada hubiera pasado ahí estaríamos hablando otras cosas ya que la definición del presidente Fernandez nos pone en una situación final de aislamiento para pasar al distanciamiento». No descartando posibilidades de volver fases atrás si el virus llega a la ciudad «todo depende de la forma que se declare»

Al ser consultado sobre aquellos que trabajan en la vecina ciudad mencionaba «desde hace bastante tiempo y la verdad lo están sufriendo y reconocemos que es difícil, ellos van a trabajar y al regresar hacen el aislamiento en su domicilio, de esa manera ayudan a que nos cuidemos, hemos sido firmes y recibimos criticas por esa dureza ahora que el virus que esta cerca no vamos a flexibilizar la postura»

Audio: gentileza FM Zeta 98