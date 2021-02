Torres llegó a la Escuela 1 al iniciarse la vacunación masiva en Laprida

El Intendente Municipal Pablo Torres estuvo presente durante la mañana en la Escuela Nº 1 donde dio inició al Programa de Vacunación en el marco del Plan provincial público, gratuito y optativo contra el Covid-19.

El jefe comunal Torres recibió a medios locales y expresaba «es un día de mucha alegría que finalmente estemos pudiendo empezar el operativo de vacunación, que hace semanas parecía difícil que se dé y hubo críticas muy fuertes al presidente Fernández por la vacuna rusa, se lo denunció por envenenamiento por utilizar esta vacuna, se dijo que venía una sola dosis, después que eran pocos finalmente todas esas cuestiones se fueron cayendo por el peso de la realidad y gracias al trabajo del Presidente Alberto Fernández y del gobernador Axel hoy los y las lapridenses están pudiendo vacunarse en forma ordenada con turnos asignados y después de meses pensando como ir finalizando la problemática del Covid que hayamos comenzado a vacunar es un hecho alegre como gobierno y como comunidad»

Por su parte la Secretaria de Salud Romina Simón puntualizaba sobre el operativo «vinimos una hora antes para organizar los espacios y recordar la función y lo que debe hacer cada uno, fue muy acertada la elección de las personas en cada uno de los puestos de trabajo que realizamos en todos los ámbitos, estamos trabajando con mucha responsabilidad, venimos bárbaros y muy conformes y el espacio que nos queda entre los turnos nos permiten ir haciendo cosas desde lo administrativo»

Las dudas de la gente pasan por saber cuando lo van a llamar para la segunda dosis, luego de recibir la dosis de la vacuna se les entrega un cartón donde se colocan los datos de la aplicación «lo deben guardar porque ahi también se anotará cuando reciban la segunda dosis» indicaba Simón que luego agregaba «que las y los vecinos no se preocupen o intranquilicen si no reciben el llamado al día 20 o 21 para recibir la segunda dosis, que se queden tranquilos porque eso no genera ningún problema» expresaba Simón.

Quienes concurren a recibir la vacuna deben presentar el DNI y en el caso de los docentes algún recibo de haberes, al igual que los jubilados mientras que a personal de salud algún comprobante del lugar donde trabajan, igualmente Simón mencionaba «no preocuparse por ese segundo papel, lo importante es que concurran con el DNI el día y en el horario asignado desde Provincia».