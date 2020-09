Torres: «La situación es extremadamente compleja y podemos lamentarlo con pérdidas de vidas»

Esta mañana y luego de una reunión de aproximadamente dos horas el Comité de Seguimiento de Covid-19 de nuestro distrito recibió a los medios locales para informar las diferentes novedades en relación a la pandemia en Laprida y que ha causado una sería preocupación al cumplirse 30 días desde el inicio de un nuevo brote que ha desembocado en más de 300 casos positivos.

El Intendente Municipal Pablo Torres encabezo este encuentro en el Salón Dorado de la Municipalidad y haciendo un llamado urgente de responsabilidad a la comunidad para evitar situaciones de extrema gravedad como puede ser el colapso del sistema de salud o la pérdida de vidas humanas.

Con una fuerte crudeza como pocas veces se había manifestado el jefe comunal Torres expresaba «queremos hacerles un llamamiento a los lapridenses de que la situación no puede continuar así, necesitamos con premura bajar la cantidad contagios, necesitamos responsabilidad y compromiso, de todos, porque si no, no vamos a poder frenarlo».

En otro momento agregaba «estamos llegando a un punto límite, no sabemos si vamos a poder mantener sin quebrarse el esquema de salud municipal», mencionado teniendo en cuenta que si el quiebre se da en un contexto donde ciudades de la zona pueden tener mayor cantidad de casos y quedar imposibilitados de ciudades donde derivar pacientes «si el sistema de salud colapsa, vamos a lamentar la situación con pérdidas de vidas» indicaba Torres

Esta última semana ha habido una cantidad importante cantidad de pacientes activos, «es una situación extremadamente preocupante respecto a la saturación del sistema de salud en cuanto al recurso humano, que lleva un mes batallando con este brote y ante las actuales circunstancias no sabemos cuando va a cerrarse» agregaba Torres.

Además a 30 días del inicio del brote Laprida tiene 4 pacientes en terapia intensiva en otros distritos, «tres en Olavarría y uno en Bahía Blanca y si las tuviéramos internadas en nuestro Hospital estaríamos a punto de saturar y no tendríamos personal para hacerse cargo las 24 horas del día de lo que significa sostener los tratamientos de personas en terapia», reflexionada el jefe comunal quien volvía a agradecer a las autoridades sanitarias de esos distritos por recibir a pacientes lapridenses.

«La situación es extremadamente compleja y en pocos días podemos estar en una situación donde lamentemos la pérdida de vidas, que por suerte gracias a todo el trabajo médico de nuestro hospital y de aquellos profesionales de la zona se ha evitado» indicaba el funcionario municipal observando un nuevo relajamiento que surge del diagnóstico de los casos que se han ido dando como positivo llegando a extremos como «la clausura de un comercio por incumplimiento de las medidas de aislamiento, gente que tiene sintomas y en lugar de concurrir rápidamente al 107 o al médico sigue haciendo vida normal, gente hisopada que mantuvo contacto con terceras personas»

En otro momento agregaba «estamos llegando a un punto límite, no sabemos si vamos a poder mantener sin quebrarse el esquema de salud municipal», mencionado teniendo en cuenta que si el quiebre se da en un contexto donde ciudades de la zona pueden tener mayor cantidad de casos y quedar imposibilitados de ciudades donde derivar pacientes «si el sistema de salud colapsa, vamos a lamentar la situación con pérdidas de vidas» indicaba Torres