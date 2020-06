Torres: «Galli debe controlar el virus en su distrito y mirar menos a los vecinos»

Anoche desde nuestro medio adelantamos la denuncia que había presentado el Intendente de Olavarría Ezequiel Galli al gobernador provincial sobre que en los distritos de Bolivar, Daireaux, Laprida, La Madrid y Tapalqué, a pesar de los permisos vigentes, impiden el ingreso a sus localidades de transportistas locales quienes abastecen al comercio de aquella localidad con insumos declarados “esenciales”, por Decreto Nacional Nº 297/2020, lo que provocó la respuesta contundente del Intendente Pablo Torres quien expresaba «creo que Galli tiene mala información o esta aprovechando la situación porque no es casual que los cuatro distritos que menciono son todos distritos peronistas» para luego mencionar que al no poder comunicarse anoche le envío un mensaje de WhastApp al jefe comunal de Olavarría pero no recibió respuesta «hable hace 15 días cuando me pregunto que pasaba como los proveedores, le dije que nos tomabamos 7 días para poder armar nuestro centro de transbordo pero desde el martes todos comenzaron a ingresaron a Laprida».

En otro momento el responsable del Ejecutivo Municipal de Laprida expresaba «Galli debe controlar el virus en su distrito y mirar menos en los distritos vecinos, nuestro problema también vino de ahí, que trabaje en su distrito y nos deje trabajar en los nuestros a nosotros que lo estamos haciendo relativamente bien»

En referencia a esta denuncia y si había recibido un llamado de Kicillof, expresaba «no lo hizo ni tampoco me va a llamar, hablamos unos minutos con el gobernador y nos felicitó por como habíamos trabajado en este brote, y si lo hace tenemos sobrados elementos para mostrarle que no hemos incurrido en ningún tipo de discriminación a los olavarrienses, estamos cuidando a los lapridenses»

Audio FM Estilo (La Madrid)