Talleres municipales 2020 se dictarán en forma virtual

La preinscripción durante el mes de marzo había superado los 500 alumnos, esos alumnos no deben realizar ningún trámite nuevo, y aquellos que no lo habían hecho anteriormente pueden hacerlo al teléfono 02285-420301 interno 32 en el horario de 8 a 12 horas. “Los invitamos a todos, una vez que se comienza algo que tiene que ver con el arte, el día cambia y eso no es poco en este momento que un día podamos cantar, otros bailar, movernos, tocar un instrumento” puntualizaba Casemayor. También pueden enviar un mail a culturalaprida2@gmail.com

Talleres 2020