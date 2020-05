Sustraen dinero de su caja de ahorro a una vecina lapridense en una estafa electrónica

LapridaWeb ha tomado conocimiento de una “estafa” a una vecina de nuestra ciudad, habiendo sido la misma producida por medios de pagos digitales sobre su caja de ahorro y por la cual ha realizado en la seccional local de Policía la denuncia correspondientes como también otras gestiones ante el banco donde tenía su cuenta y en la oficina local de OMIC.

En su relato esta vecina de nuestra comunidad indica que “días atrás, al abrir el Home Banking, me encuentro que se ha debitado de mi cuenta sueldo en el Banco de la Provincia de Buenos Aires (Caja de Ahorro) una importante suma de dinero. La misma sería por una compra que nunca hice, y pagada por el sistema Rapipago.”

Luego agrega “Busco enseguida turno on line en el banco y el sistema me da para 10 días desde ese momento. Concurro a la sucursal y la respuesta es que no se puede realizar ninguna investigación de ese hecho sino es con el turno correspondiente. Me dan un número al que he llamado muchísimas veces y jamás me atiende nadie, sólo el contestador o la llamada se corta automáticamente. Agradezco la buena predisposición de quienes trabajan allí, pero son las políticas del banco. Se dio de baja la tarjeta y presento una carta para que se me de alguna respuesta lo antes posible.”

Entre los pasos dados también menciona “concurro a la oficina OMIC de la Municipalidad; me atiende quien es la responsable (según pude saber después) y otra persona más que no sé cuál es su función, quienes quedaron en llamarme… y realizo la denuncia policial, quienes han evidenciado la intención de obtener información y buscar una respuesta.”

Al finalizar destaca que “Hago público esta situación para que estén atentos por este tipo de hechos (que son bastante frecuentes parece) y para que se conozca cómo funcionan algunas instituciones u organismos”