Sorpresas que da la vida… El amigo invisible del Chita

Hace unas semanas, la comunidad de Laprida observaba conmocionada fotografías de un incendio que destruía un espacio físico de una persona al que todos los lapridenses respetan y los lilanistas especialmente idolatran desde el amor, la admiración y el respeto, hablamos de Mario «Chita» Fernández.

El galpón de herramientas y recuerdos personales de mucho valor sentimental y otros también de importancia desde lo económico se había perdido, todos continuamos nuestra vida lamentando lo sucedido y a las pocas horas al damnificado, cientos de vecinos le deseaban el Feliz Cumpleaños a través de las redes para darle una inyección de ánimo y esperanza que seguramente necesitaba.

Pero la vida te da sorpresas, en la mañana del jueves 14 de mayo un gesto solidario del cual no se conocen autores, pero que seguramente en este tiempo estuvo o estuvieron preocupado/s y ocupado/s por una personas al que seguramente le tiene un cariño eterno, un regalo llegó a la vereda de la calle 9 de Julio donde se encuentra ubicado ese galpón añorado que luce las secuelas de un incendio feroz y uno de sus hijos lo reflejaba así en las redes sociales «Hoy sorpresa para nuestra familia, hasta el dia de hoy no sabemos de donde provino este enorme gesto, es de alguna o algunas personas q aman a mi viejo y quieren a nuestra familia, desde ya estamos averiguando de donde salio este regalo, no hay palabras de agradecimiento de nuestra familia Fernandez . Sin palabras gracias. El que conoce a mi viejo, hoy nos decía quien trajo eso jaja no entendia nada y nosotros menos jaja»

«Se cosecha lo que se siembra», dice un viejo refrán argentino, Chita has sembrado mucho en esta vida y esto es producto del cariño, del respeto y la admiración ganada en cada milímetros de vida que fuiste sembrando.