Sociedades rurales contra el «saqueo» de la «voracidad fiscal»

Las sociedades rurales del Sudoeste bonaerense adheridas a CARBAP «rechazan los aumentos de impuestos del proyecto de ley de reforma impositiva que impulsa el Gobernador Kicillof en la legislatura bonaerense porque aumenta la carga impositiva sobre los sectores productivos, industriales y comerciales al solo efecto de mantener el gasto de la política y del clientelismo del conurbano».

Así se indica en un comunicado en el que también se considera que «se sigue aumentando el denominado «gasto social», que no son más que dádivas administradas por punteros para asegurar votos en la próxima elección en el conurbano, a costa de un interior más pobre y más sometido». Asimismo, piden que los legisladores «no convaliden este saqueo».

El texto completo es el siguiente:

Las Sociedades Rurales del sudoeste Bonaerense adheridas a CARBAP rechazamos los aumentos de impuestos del proyecto de ley de reforma impositiva que impulsa el Gobernador Kicillof en la legislatura bonaerense porque aumenta la carga impositiva sobre los sectores productivos, industriales y comerciales al solo efecto de mantener el gasto de la política y del clientelismo del conurbano.

En su art. 100 propone un incremento a los ingresos brutos a las cargas y descargas de los puertos provinciales, incluyendo servicios de almacenamiento, silos y cámaras frigoríficos entre otros, resultando en una exacción estimada en USD 100 millones para el agro bonaerense, que terminará recibiendo menores precios por sus productos y pagando más caros los insumos. Para el caso del puerto de Bahía Blanca, implica un aumento del 968% a la tasa de ingresos brutos vigente, con una recaudación para el fisco de USD 25 millones que deberán asumir los sectores productivos.

Además, esta carga impositiva quita competitividad a los puertos de la Provincia, generando migración de cargas y descargas hacia Santa Fe, Entre Ríos y Rio Negro.

Ha sido bien difundida la pretensión de elevar el impuesto inmobiliario urbano y rural a niveles decididamente confiscatorios, con un manejo arbitrario de valuaciones, alícuotas y coeficientes se impulsan aumentos impagables. La progresividad del impuesto existe desde hace muchos años, la novedad es llevarla a niveles asfixiantes. Aumentos del 75% lucen desmedidos hasta en la inflación argentina.

Más triste aún resulta analizar el destino de todos estos recursos que se pretenden recaudar. No se ven esfuerzos de la política ni de los funcionarios para moderar el gasto. Se sigue aumentando el denominado «gasto social» que no son más que dádivas administradas por punteros para asegurar votos en la próxima elección en el conurbano, a costa de un interior más pobre y más sometido.

Esperemos que los legisladores del extenso territorio provincial esté a la altura de su responsabilidad y no convaliden este saqueo. De lo contrario, que Dios y la Patria se lo demanden.

Firman: Soc. Rural de Adolfo Alsina, Asoc. Productores de Arroyo Corto, Asoc. Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca, Soc. Rural de Cnel. Dorrego, Soc. Rural de Cnel. Pringles, Soc. Rural de Cnel. Suárez, Asoc. Rural de Patagones, Soc. Rural de Pigüé, Asoc. Rural del Partido de Saavedra, Asoc. Rural de Stroeder, Asoc. Agric. Ganadera del S. O. Buenos Aires, Asoc. Rural de Tornquist, Asoc. Agric. Ganadera de Villalonga, Asoc. de Productores Rurales de Villarino Sur, Soc. Rural de Viole Iris, Soc. Rural de Tres Arroyos, Soc. Rural de Guamini