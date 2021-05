Sergio Berni presentó la nueva formación en Policía Rural

La Plata, 06 May (Por InfoGEI).- El Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, participó de una reunión vía zoom junto al Ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez y 125 entidades rurales para presentar la nueva formación de la policía rural y otros aspectos vinculados a la seguridad, convocando a las entidades para que presenten candidatos de los diferentes distritos para que formen parte de esta nueva especialidad de la Policía Rural.

En ese contexto, Sergio Berni expreso que “hay un compromiso con las entidades rurales, cuando comenzamos la gestión asumimos el proyecto para la creación de la policía rural dentro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en tal sentido hemos creado la policía rural como una especialidad, donde cada uno de los cadetes que ingresen harán un ciclo común y luego obtendrán la especialidad en policía rural. Es por ello que estamos en vías de licitación para hacer la escuela, mientras tanto y por pedido del Gobernador Axel Kicillof, de los 10 mil policías que se van a formar, mil serán exclusivamente para la policía rural”.

El funcionario bonaerense expresó “conozco la seguridad rural más por lo que he vivido que por lo que he estudiado. Es muy importante que la Provincia de Buenos Aires tenga un cuerpo de Policía Rural estable y donde el único requisito que se necesita es ser mayor de 18 años y un máximo de hasta 25, tener título secundario y no tener antecedentes penales”.

Siguiendo con esta línea, el encargado de la cartera de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, manifestó que “la herramienta más importante son las camionetas y en el transcurso de este mes van a estar ingresando a la policía rural más de 100 camionetas nuevas 4X4 que la provincia ha comprado”.

Para finalizar, Sergio Berni destacó que “el policía rural tiene la misma oportunidad de hacer carrera dentro de la institución como cualquier otro oficial y llegar a ser jefe de Policía”. (InfoGEI) Mg