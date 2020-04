«Se prioriza la salud» respuesta del Intendente a la Cámara Comercial

A principio de esta semana a través de su red de Facebook, la Cámara Comercial de Laprida hizo publicó un reclamo realizado por nota al Intendente Municipal, en la cual manifestaba que la forma de delivery resuelta por el municipio en su decreto del pasado viernes no era la que se consideraba apropiada por la entidad ya que no resolvería la problemática del comercio local en aquellos comercios no excluidos por los DNU nacionales.

También por su red social, la Cámara Comercial hizo mención a la devolución por nota del Intendente de este reclamo expresando «recibimos una pronta respuesta por parte del Intendente. En la misma se refiere a que en este momento prioriza la salud pero que tendrá en cuenta el reclamo para la próxima reunión del Comité de Seguimiento. Quedamos a la espera de una pronta solución pero siempre agradeciendo el poder ser escuchados»

En la nota la Cámara Comercial se manifestaba que tanto el comercio local como sus clientes no están preparados para la venta delivery considerando que el mismo genera un costo adicional, y que esta forma de trabajo no justifica concurrir a los negocios porque las ventas no alcanzarían a cubrir los costos como también reflejaron el malestar en el resto de los comerciantes por la apertura de otros rubros, citando en el ejemplo las peluquerías, para pedir la apertura total de los comercios cerrados desde el 20 de marzo con los mismos recaudos que los comercios habilitados.