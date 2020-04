Salud mental: la realidad lapridense en época de coronavirus

La salud abarca diferentes disciplinas que se encuentran vinculadas entre sí y en esta historia actual del mundo la salud mental es tan importante como la enfermedad en sí misma, los lapridenses como el resto del mundo vivimos un contexto que jamas imaginamos ni se ha vivido en la realidad.

Como los protegemos de la ansiedad, del miedo, del decaimiento, como hacemos para reorganizarnos, para no ser absorbidos por la información y la incertidumbre, como enfrentar mentalmente las consecuencias económicas y la escasez de dinero al momento de llevar este período de aislamiento y todo aquellos que en tiempo de crisis nos envuelve mentalmente y puede provocarnos otros inconvenientes.

Betina Cordero, psicóloga de nuestra ciudad e integrante del equipo de salud mental diálogo con LapridaWeb sobre diferentes problemáticas que preocupan a los lapridenses y como hacer para enfrentar en la ciudad estos meses dominados por el Covid19 y así cuidarnos mentalmente en épocas de crisis.

¿ Cuál es la realidad en cuanto a tratamientos y urgencias en la ciudad ?

Nos estamos replanteando nuestras practicas, actualmente hacemos seguimientos telefónicos con pacientes en tratamiento y en casos de urgencias tratamos que no se acerquen al hospital y como llaman al 107 les devolvemos el llamado con la asistencia correspondiente y si el caso lo necesita se cita a la persona a una entrevista cara a cara»

En la actualidad las guardias son bastante movidas, tenemos situaciones y hasta personas internadas que por supuesto tienen su asistencia

¿ Qué sufre hoy la gente y hay alguna edad en la cual se sienta en mayor medida la problemática ?

La gente lo que más sufre es la ansiedad, el anticiparnos a situaciones negativas o sacar conclusiones de esta incertidumbre donde no hay nada clara

Tenemos reuniones con compañeros del equipo pero no existe una franja etaria que podamos sentir que este más afectada

¿ Consejos para los vecinos ?

Esta es una situación nueva para todos, de alguna manera el entorno se nos ha vuelto amenazante y eso nos genero temor, incertidumbre, frustaciones, enojos, reacciones que surgen y son esperables que aparezcan y ha no alarmarse por eso, la mejora manera de tramitarlas es aceptar lo que esta pasando como algo incontrolable que no se puede manejar y concentrarse en el ahora, en el presente, sin sacar conclusiones apresuradas o las posibles consecuencias, eso va a disminuir bastante la ansiedad

¿ Recomendaciones para todos ?

Hay que mantener las horas de sueño, alimentarse bien, armarse una rutina diaria flexible, algo que parece sencillo pero es importante es sacarse la ropa de dormir, no estar todo le día en pijama, organizar la rutina con los niños, cada familia puede hablar y contarles en un vocabulario adaptado a su edad lo que esta pasando sin generar alarmas, informarse en exceso no es recomendable, debemos plantearnos hacerlo en un momento del día determinado siempre con fuente confiable, lo mismo con chats o mensajes que nos llegan que no sabemos de donde vienen, normalmente generar pensamientos catastróficos o alarmantes, hacer algún tipo de tutorial que les guste por internet

¿ Donde pedir ayuda o asistencia ?

Los que necesiten comunicarse lo puede hacer por el 107 y les devolvemos el llamado o en el CPA de 9 a 12 desde lunes a viernes como alternativa al teléfono 420124