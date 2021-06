Rosio Antinori busca impulsar el desarrollo de los pueblos del interior

La Diputada Provincial Rosio Antinori presentó en la Legislatura Bonaerense un Proyecto de Ley que crea un Programa de Desarrollo Económico para las localidades de menos de 5.000 habitantes de la Provincia de Buenos Aires.

Al respecto, la Legisladora comentaba que “desde hace mucho tiempo me preocupa impulsar el desarrollo de los pueblos del interior de la provincia. En las distintas iniciativas que he trabajado durante estos años como diputada siempre procuré promover la generación de empleo. Este proyecto apunta a atraer la radicación de nuevas PyMes o el crecimiento de las ya existentes en localidades del interior, con el objetivo de mejorar la economía local, generar nuevos puestos de trabajo y nuevas oportunidades” y agregó “Creo que las pequeñas localidades tienen un enorme potencial que no está siendo aprovechado y la pandemia nos ha obligado a repensar el sistema productivo de nuestra provincia y generar alternativas”.

La iniciativa, presentada de la legisladora de Juntos por el Cambio, contempla una serie de beneficios fiscales y laborales para las micro empresas con el fin de fomentar la radicación en pequeños pueblos de la Provincia. Entre los distintos mecanismos que contempla la norma, se destacan las exenciones impositivas, las líneas de créditos y las facilidades que tendrían las PyMes.

“Creo que nuestras localidades son atractivas en sí mismas por la calidad de vida que ofrecen y el trato más cercano que se puede lograr entre empresas y trabajadores. Con este proyecto buscamos que el empresario

que está por invertir en un nuevo proyecto, elija hacerlo en un pequeño pueblo y de esta manera se active la rueda de la economía en el lugar.

Cabe destacar que el programa contempla la articulación con la Secretaría de Producción de cada Municipio para poder seleccionar aquellos emprendimientos que mejor se adapten a cada región, procurando el cuidado del medio ambiente y un mejor conocimiento del mercado laboral local. Una de las particularidades del proyecto es que uno de los requisitos para la empresa es la Responsabilidad Social empresaria dirigida hacia la localidad de radicación y esto significa que aquellas PyMEs deberán involucrarse con iniciativas concretas con los vecinos e instituciones de cada localidad” explico la Diputada.

Para finalizar, Antinori hizo hincapié de que viene trabajando este proyecto con distintos sectores y actores, entre los que destacó las reuniones que mantuvo en las últimas semanas “con vecinos de Orense y Copetonas quienes me expresaron su mirada y aportes al proyecto”.