Reunión del Comité de Seguimiento: se analizarán modificaciones para el comercio

El Intendente Municipal Pablo Torres anunció esta mañana -martes 16- que realizará la convocatoria a reunión al Comité de Seguimiento para analizar cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de flexibilizar algunas cuestiones locales en referencia a la celebración el domingo del Día del Padre «esto no significará la salida de fase 1, la misma termina el día lunes 22». La misma se efectuará en forma virtual durante la mañana del miércoles 17.

Al ser consultado por un medio local sobre la preocupación de la gente por el Día del Padre el jefe comunal decía «La gente tiene que seguir preocupada por el Covid, porque hasta el 22 inclusive no vamos a tener certeza que el foco que estamos teniendo se haya cerrado, los 14 días que recomiendan los protocolos terminan ese día, con lo cual el día del padre nos queda dentro del período de peligro respecto del Covid-19» para luego ser claro sobre el tema «quiero transmitirle a los lapridenses que más allá del Día del Padre, nuestra preocupación es que ellos no se enfermen de Covid y hasta el 22 no tendremos cierta seguridad que el foco se acabo o controlo».

Al ser consultado sobre algunas medidas a tomar junto al Comité de Seguimiento, las mismas estarían vinculadas a lo comercial y no a las reuniones familiares «Hemos tenido un fin de semana tranquilo, con casos lógicos en los últimos días porque forman parte del círculo íntimo, esto nos hace parecer que evolucionamos bastante bien, el miércoles nos reuniremos con el Comité de Seguimiento para analizar alguna posibilidad de facilitar algo para el Día del Padre, no está dentro de esas posibles facilidades la reunión familiar porque nos pondría en peligro».