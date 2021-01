Reta: destrozos en comisaría y dos policías heridos

Si bien no lograron ingresar a la dependencia, dos uniformados fueron heridos, ninguno de gravedad.

En el lugar trabajan los efectivos que prestan servicios en Reta, con refuerzos de Tres Arroyos y de Policía Científica.

Idéntica actitud asumió con los vidrios del Destacamento atacado en el balneario, haciéndose cargo de los costos de su reposición.

En una muestra de la magnitud y el impacto del episodio de violencia ocurrido hoy contra la policía de Reta, llegó a la localidad el comisario mayor Aldo Caminada, superintendente de la Región Interior Sur con asiento en Bahía Blanca. Tras visitar el lugar donde fueron convocados los uniformados por una fiesta clandestina y recorrer la dependencia dañada por actos de incomprensible vandalismo, Caminada reflexionó en torno a este tipo de hechos, que consideró “aislados, que empañan el buen accionar de la policía en conjunto con el Municipio tratando de concientizar a la gente de que las fiestas clandestinas no pueden llevarse a cabo. Aquí hay personas que no respetan siquiera su propia vida, su integridad física, y que han causado graves daños enojados porque la policía no los deja reunirse. Pero estamos en una pandemia, con gente pasando situaciones difíciles, fallecidos, internados, y en ese marco es la policía la que intenta hacerles entender que hay que respetar las medidas porque son un beneficio para todos”.