Rendición de Cuentas: un final de sesión con desiluciones compartidas

A poco de finalizar la sesión, el concejal Marcos Larsen, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical y luego de anunciar que se iba a desaprobar la Rendición de Cuentas, entregó el despacho de minoría de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas al presidente del Concejo Deliberante Marcelo Dascón lo que fue graficado como «una tomada de pelo para sus compañeros» por la concejal Bertolotto.

MARISOL MONTERO BERTOLOTTO

«Me siento desilucionada»

En el inicio de la sesión se había leído por parte de la secretaria del cuerpo legislativo el despacho de mayoría por parte del oficialismo, «me asombro ver que 12 menos 20 de la noche un dictamen cuando se termina el debate, esperamos un gestos de la oposición, el dictamen es un trabajo en comisión, por eso no pudimos responder puntualmente lo que mencionaban los concejales, me voy desilucionada, es una tomada de pelo para con sus compañeros, este es un trabajo en comisión y por más que sea de la minoría habla del trabaja que se viene realizando desde el Concejo Deliberante, además ayer se lo pregunte y por cuestiones obvias me dijo que no me podía adelantar nada»

MARCOS LARSEN

«La desilución fue nuestra no tuvimos respuesta al 90% de las cosas que planteamos»

En respuesta a lo expresado por Montero, el titular de la bancada de la Unión Cívica Radical Marcos Larsen comentaba «me extraña que la concejal después de tantos años se desilucione, no tenemos obligación de entregar dictamen, puede hasta ver sido verbal, fue una formalidad, la desilución nuestra fue que no tuvimos practicamente respuesta al 90% de las cosas que planteamos»