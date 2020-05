Rendición de Cuentas: los viáticos de Fisher y el contrato de Bibiloni

Uno de los puntos de mayor tensión en la sesión de Rendición de Cuentas del ejercicio 2019 estuvieron vinculadas a la mención de órdenes de compras vinculadas a funcionarios municipales y al contrato del Sr. Homero Bibiloni por algo más de 400 mil pesos, trayendo a la luz esto último un viaje de traslado a la ciudad de Torquinst que provocó durante las sesiones ordinarias del 2019, un pedido de informes por parte del bloque de la Unión Cívica Radical.

El concejal Lucas Valicenti (UCR) hizo hincapié a una serie de viáticos presentados por el Intendente Municipal Alfredo Fisher coincidiendo los mismos en la fecha con actividades partidarias citando el apoyo en Tribunales a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y reuniones del partido justicialista a nivel nacional “si el ex intendente quería hacer política partidaria o promocionar su candidatura debería haberlo hecho con su dinero o dinero del partido al cual representa, sería bueno que estas cosas se empiecen a tener en cuenta y que en el viático se describa bien a que se fue porque estas cuestiones no deben pasar” mencionaba en su intervención.

Esta situación provocó la fuerte respuesta de la concejal Viviana López (FdT) “toma los tickets y saca deducciones, tiene que investigar más…, uno de los viajes del que habló de Comodoro Py que se refiere que fue a hacer apoyo a la presidente, en realidad le quiero recordar que dirigentes de su partido político apoyados por el Juez Bonadio fue acusado de hacer mal uso de fondos municipales, por suerte el Intendente fue libre de causa y culpa saliendo la verdad a la luz” para invitarlos a denunciar penalmente en lugar de tantos supuestos “ este es el momento de confirmar y todo lo que se crea que esta tan mal se haga la denuncia correspondiente, si debo destacar del intendente Fisher si es algo que no ha hecho en estos 12 años es hacer uso y mal uso del estado y mire que ha tenido oportunidades y no lo hizo, lo acompaño al juzgado que sea para hacer la denuncia, no diga que supone, vamos y hacemos la denuncia”.

CONTRATO DE BIBILONI

Por su parte casi en simultaneo la concejal Silvia Suárez (UCR) traía a colación la firma de un contrato con el Sr. Homero Bibiloni por 408.720 pesos, contratado en materia de especialidades administrativas y ambientales, “en enero estuvo reunido con concejales justicialistas para dialogar sobre control de agroquímicos, si su contrato estaba vigente ¿ no correspondía que estuvieran también los concejales de la oposición ? o era sólo con gente de su partido en el Salón Dorado siendo que el pago de ese asesoramiento era con dinero del estado municipal” posteriormente agregaba sobre los pagos mensuales de este contrato (12 cuotas) “en muchas órdenes no se encontró detalles sobre las actividades desarrolladas por este profesional y en las que se encontró fue un informe escueto donde no se entendía muy bien lo realizado con imágenes que parecen encuentros partidarias, ¿ era necesario el gasto de un asesoramiento en año de tanta crisis o su contratación está ligada a un lazo de amistad ?

Sobre el tema la concejal López expresa que fue contratado por el área de Asesoría Legal para hacer capacitaciones al personal y seguramente en alguna de esas reuniones invitaron a los concejales, “no sé si fueron invitados los de la oposición y si estaba pensado invitarla y no sé si es obligación” y en referencia a un traslado de este profesional a la ciudad de Torquinst mencionaba “se acordó en el contrato el pago del traslado de La Plata a Laprida y su regreso, en una oportunidad el Sr. Bibiloni tenía compromisos en Torquinst, por lo cual pidió a la Municipalidad que en lugar de pagar su regreso a La Plata se lo trasladará a Torquinst, se quedó ahí y no sé que habrá hecho porque ahí terminó el trato con la Municipalidad en ese viaje”.

Estas dos intervenciones de la concejal del oficialismo en referencia a viáticos y contrato de Bibiloni llevó a la intervención del presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Marcos Larsen quien dirigiéndose a López expresaba “me da ganas de llorar, después de cinco horas acá que nos resuma lo que tenemos que hacer y nos acompaña a denunciar es tomarnos el pelo, hay un montón de cosas que no tienen supuestos acá, tenemos dos opciones, aprobar o desaprobar la rendición, no entiende el rol del concejal” para posteriormente agregar “a nosotros, concejal Ruiz y Biurrarena nos pegaron por muchísimo menos porque hacíamos uso partidario de los recursos del estado cuando se acompaño el camión del Ministerio, el lío que nos hicieron por acompañar un camión del Ministerio Social, cuando nos conviene es uso partidario”