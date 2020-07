Ramiro Borzi: «No van a llegar pacientes del Conurbano a nuestra región»

Ramiro Borzi, es el director de Región Sanitaria IX de Salud y desde su llegada su gestión se encuentra abordada por el Covid-19 ya que hace unos 40 días que está ocupando ese cargo, por entonces algunos de los distritos presentaban sus primeros casos, hoy la actualidad es diferente y se presentan en sus distritos a cargo diferentes situaciones, algunas como Olavarría siendo la ciudad del interior provincial con mayor cantidad, otras sin casos en este proceso, algunas como Chillar en pleno brote y otras como Laprida que después de una primera quincena con 10 casos parece reacomodarse, eso sí en todos los casos con posibilidades de presencias de nuevos casos positivos.

Esta mañana el Intendente Municipal Pablo Torres confirmada la adhesión a la firma del convenio con la provincia para atender pacientes extra hospitalarios en el distrito, una medida que tuvo diferentes reacciones en la comunidad, por ese tema aprovechando su amabilidad LapridaWeb diálogo poco después de las 22 horas con el funcionario provincial para conocer detalles del mismo y dejarnos sus impresiones sobre la situación sanitaria en la región.

Sobre el convenio del traslado de pacientes a diferentes distritos “seguimos avanzando y para que nadie se sienta expuesto es algo que prefiero informen los Intendentes, hay distritos que hay firmado y otros que lo siguen analizando” aclarando “si bien tiene la letra fría tiene un espíritu que se va a cumplir, no llegarán pacientes del conurbano a ciudades de esta región, eso no va a pasar, hay criterios sanitarios que debemos cumplir, son pacientes con sintomatología leve que por una cuestión sanitaria, deben mantenerse en aislamiento fuera del hogar, no tiene ningún sentido que vengan a 300 o 400 km de su lugar de origen”.

Sobre la posibilidad que el traslado de pacientes en la región sanitaria que tiene a su cargo sea en la práctica algo probable nos contaba “no lo avizoro teniendo en cuenta lo sucedido en la ciudad de Olavarría, en esa ciudad con el brote que tuvo no ha usado una cama de aislamiento extrahospitalario, las condiciones hicieron que los pacientes en su gran mayoría se aíslen en sus domicilios” para agregar “debemos tener un espíritu solidario y conocer la realizada sanitaria de la provincia, donde existen muchísimas derivaciones entre ciudades como hacía otras con mayor complejidad”

En relación al convenio y lugares de alojamiento nos contaba “Cada municipio presenta un edificio y un programa de atención y el abordaje en todo sentido se realiza desde el municipio, disponiendo la provincia 2

000 pesos diarios por cama ocupada en lugares extrahospitalarios” y ante la consulta sobre que ocurría ante un agravamiento del paciente respondía “estos pacientes normalmente cursan todo su cuadro en este tipo de aislamiento, al menos eso nos indican los antecedentes y en caso de ocurrir alguna situación que requiera mayor atención lo resuelve el área de salud del distrito”.

Chillar y Olavarría, los dos distritos con mayor complejidad de la región

Aprovechando la generosidad de Ramiro Borzi para atendernos, más allá de la hora, lo consultamos sobre la situación en los distritos de la región IX, específicamente Chillar y Olavarría “En Chillar tenemos al 30 de junio 17 casos, donde hay dos focos familiares y la situación no está controlada en cuanto a los nexos, esto es algo dinámico y existen aislamiento que debemos ver como avanzan”

Sobre Olavarría “al día de hoy existen 157 casos, el grueso fue en el mes de junio después de mucho tiempo, hay 47 activos y debemos tener cautela respecto a una proyección, estar encima de los casos con los nexos y que se cumpla el aislamiento, en Olavarría claramente hubo circulación viral comunitaria y hoy tenemos un descenso de la curva pero la situación no esta controlada”