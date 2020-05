Quedan prohibidas las visitas de paseo en Laprida

Con el objetivo de controlar con mayor firmeza todo lo que viene de las zonas que tienen circulación y atendiendo la apertura hacia el interior, buscando flexibilizar con apertura darle oxígeno a la población con actividades recreativas deportivas y comerciales, el Comité de Seguimiento en la noche de ayer realizó una nueva reunión en donde se tomaron importantes decisiones que tienen que ver con intentar evitar la llegada del virus a la ciudad y las mismas fueron anunciadas por el Intendente Municipal Pablo Torres y el Secretario de Seguridad Daniel Bayones.

El Secretario de Seguridad Daniel Bayones sumaba otro dato adicional importante a tener en cuenta por aquellos que quieran venir a Laprida en estos días, aclarando “a partir de hoy van a poder ingresar aquellos que vengan a desarrollar alguna actividad esencial” como transportistas o viajantes por ejemplo, “no se van a permitir las visitas de paseo a la ciudad.”

“Esta pasado que mucha gente y es entendible, por ahí un hijo o hija que vive en Buenos Aires o La Plata quiere venir a ver a su mamá o su abuela que son gente grande o a quieren venir a cuidar una persona mayor se va a tener que aislar los 14 días, no va a poder salir a ningún lado, entonces no funciona como cuidado, para esa tarea no podrá ser nadie que venga desde ciudades con circulación del virus, les recomendamos buscar otras alternativas”, indicaba el jefe comunal Pablo Torres

En otro momento agregaba “Sepamos que venir de una zona con circulación del virus puede ser algo complicado, peligroso y están poniendo en mayor riesgo a un ser querido que quieren ver o cuidar” siempre dejando en claro que son todos hijos de localidad y tienen el derecho de ingresar “si toman la decisión de volver deben saber que deben cumplir con los 14 días de aislamiento individualmente”, este es el gran cambio en referencia a la etapa anterior.

Si bien han quedado totalmente prohibidas las visitas de paseo a la ciudad, se tenga o no domicilio en Laprida, en el caso de los viajantes tendrán todos la posibilidad de ingresar a la ciudad y en ese caso se continúa cumpliendo con el protocolo correspondiente “en el Centro de Transbordo todos los que vengan de zonas de de circulación no ingresan a la ciudad y tienen un control más exhaustivo en relación a aquellos que vienen de lugares de no circulación del virus” indicaba el Secretario de Seguridad Daniel Bayones