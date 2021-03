¿Qué pasa con aquellas personas que no asisten a vacunarse y no rechazan el turno?

«La aplicación Vacunate PBA, en algunos casos, cuando una persona NO ASISTE al turno asignado por el motivo que fuera y NO RECHAZA dicho turno, la registra como ATENDIDO, de forma automática«, sostuvo un posteo en la cuenta oficial del Ministerio de Salud provincial en la red social Twitter. «Luego, cuando al fin de jornada se actualizan los datos con el sistema único de carga de vacunas, el estado se corrige, y se lo registra como AUSENTE. Se procede entonces a reincorporarlo al grupo de las personas sin turno, a la espera de una nueva asignación de día y horario», agrega.

«Claramente, no se trata de ninguna irregularidad y no representa ningún perjuicio ni ventaja para nadie. La situación es originada porque la persona se ausenta y la aplicación todavía no lo registra y la considera atendida. Después, en pocas horas el sistema se actualiza«, abundó.

Según el Ministerio de Salud bonaerense, «el beneficio de contar con un sistema público y único nos permite detectar y auditar cada caso, lo cual sería imposible con un sistema privatizado».

«Recordamos que, para situaciones que generen dudas, está habilitado el botón de denuncias en la Web y en la APP«, precisó. «Apelamos a la responsabilidad para no generar confusión con denuncias infundadas, que atentan contra la expectativa y la esperanza de millones de bonaerenses, que están recibiendo su vacuna en los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires», concluye.