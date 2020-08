Programas que marcaron historia en la radio y con varias décadas siguen vigentes en las provincias

Varios de sus protagonistas contaron a Télam su experiencia en décadas de labor ininterrumpida y destacaron que pertenecen a una generación que se formó «con más imaginación que imágenes» y con un fuerte rol social, en especial para zonas poco pobladas, trabajadores alejados de sus familias o personas que buscan ayuda, además de transmitir pasión por los deportes.

Entre Ríos

Uno de los programas más antiguos de la radiofonía cumplió 75 años en julio y sigue al aire por radio Nacional LT 14 de Paraná. Es Tribuna Deportiva y, según el conductor Sebastián Britos, «no nació el 8 de julio como la radio (la primera de Entre Ríos), pero sí a los días y nunca dejó de transmitirse».

De los tres cuartos de siglo del programa, Britos estuvo presente más de 40 años y resaltó la cobertura de eventos internacionales, pero también destacó la presencia en campeonatos regionales, incluso en ciudades «donde no había nada ni nadie pero sí una cancha de fútbol y allí se jugaba el Federal y estaba Tribuna Deportiva».

San Luis

Con 60 años al aire, «Noches de Serenata» se difunde los sábados por la noche en diferentes emisoras de San Luis y si bien, por el coronavirus, este año no ha salido al aire aún, su conductor, creador y productor Julio Luis Gatto dijo a Télam que su objetivo fue hacer un programa «que vincule a la gente, que le lleve alegría, música y saludos haciendo un culto de la amistad, además de difundir la música de los artistas locales en vivo o grabados».

Mendoza

En Mendoza, el ‘Carnet Social’, es un bloque de Servicios que se emite por radio LV4 San Rafael, desde hace 65 años y es uno de los más antiguos de la radiofonía en Argentina por continuidad en horario y permanencia.

Susana Platero, locutora de la radio, recordó a Telam que ese bloque diario «comenzó en la década del 50 con registros después del ’55» y señaló que por entonces la comunicación en un territorio tan grande era muy escasa, había muy pocos teléfonos por lo que la gente necesitaba conocer «los acontecimientos sociales», como saludos de cumpleaños, las misas por los difuntos y por supuesto la gente que fallecía.

Santa Fe

En Rosario, «El Puente Canalla» es el programa de fútbol partidario más antiguo de la ciudad, con 29 años ininterrumpidos en el aire de la TL 105.5 Rock Nacional.

Su creador, Humberto Glavinich, conocido como el «Chino Nosky», resaltó:

«Somos el programa decano de los programas partidarios y el más viejo de la radio» y aclaró que «El Puente no es solamente un programa de radio sino que es un espacio que genera un montón de movidas sociales» y hasta llegó a tener una sección en la que entrevistaban «por teléfono a los pibes que estaban privados de la libertad en las comisarías».

Jujuy

En Jujuy, el programa Al Despertar que se emite de lunes a viernes de 6 a 9 por LW8 cumple 30 años y su conductor, el periodista Jorge Solís, aseguró que la radio «es fundamental en una sociedad y tiene un rol como ningún otro medio por su llegada».

Santa Cruz

En Santa Cruz, la radiodifusión comenzó con LU12 Radio Río Gallegos en marzo de 1938, y tuvo un rol fundamental para la comunicación de sus habitantes, debido a las distancias, en especial en los crudos inviernos.

El programa que tiene mayor continuidad a lo largo de la historia es el «Boletín Enosis» con los Mensajes Para El Hombre de Campo que, diariamente, llega a cada rincón provincial e incluso hoy en la emisora contaron que además de recibir mensajes por mails y what sapp «damos papelitos que la gente trae al locutor».

Catamarca

En Catamarca, «Alta Dimensión en Folklore» es «con casi 44 años el programa más tradicional y antiguo de la provincia», que se emite por radio Ancasti 98.5, dijo a Télam su creador y conductor Carlos Barrionuevo.

«Es un programa muy abierto, periodístico, musical que trata de inculcar a nuestros oyentes la importancia del folklore como ciencia, además de apoyar en forma determinante, total y a ultranza a nuestro cantores populares, tratamos de descifrar y determinar que existe realmente un folclore auténticamente nuestro catamarqueño, como es la vidala», aseguró.

Córdoba

El conductor Aldo Blanco, trabajador de Radio Nacional Córdoba, recordó que desde sus comienzos atendiendo el teléfono y pidiendo datos del tiempo al observatorio meteorológico cada hora, hasta ser conductor y notero de diversos programas en la emisora, vivió innumerables anécdotas.

Entre ellas, destacó que en 1987 cuando conducía el programa ‘Cuando nos quedamos despiertos’ en la madrugada de un domingo, llamó el capitán Martínez desde un barco a la altura de Comodoro Rivadavia y le pidió que mandara saludos a su madre que vivía en Alta Córdoba, a pocas cuadras de la sede de la radio, algo que marca el alcance de la emisión de los programas radiales, en años en que no había internet, ni teléfonos celulares.

En Córdoba, el programa Juntos que conduce Mario Pereyra, lleva casi 31 años de emisión, entre LV3 y LV2.

Tierra del Fuego

En Tierra del Fuego, programa más antiguo se llama «La ciudad despierta» y sale al aire desde hace 30 años. Su creador, Alfredo Valdez, contó su pasión por la radio al recordar que la escucha desde su infancia como toda una generación que «tuvo más radio que tele y más imaginación que imágenes· y que grabó en sus memorias las voces de Bety Elizalde, Nora Perlé, Juan Alberto Badía y Eduardo Aliverti».

Provincia de Buenos Aires

En Bahía Blanca, Lorenzo Natali conduce desde hace 40 años su programa «Bienvenidos» por LU2 y contó que tras identificarse con esa emisora «me quedé a pasar mi vida en la radio».

Chubut

En Chubut, el locutor Carlos Omar Barrailles marcó a fuego la radiofonía de Comodoro Rivadavia, donde a sus 83 años sigue el frente de su programa «Nuestras mañanas», que comenzó llamándose «Mañanas alegres» hace 50 años.

Los micrófonos, dice, «han sido mi pasión» y el programa sigue vigente porque, analiza, es «la continuidad de un estilo y también la persistencia de un objetivo que era y es integrar a la sociedad de Comodoro Rivadavia».

Río Negro

En Río Negro, también desde hace 50 años, el locutor Gustavo Monti conduce «Nuestro Sur», todas las tardes por la emisora LU19 de Cipolletti, y define a su obra como un programa que «indaga sobre la historia del sur de la Patagonia, su origen, las leyendas,mítos, poemas y cantares de esta regíon del sur argentino».

La Pampa

En La Pampa, la cooperativa que mantiene viva a LU33 cuenta con un programa destinado al hombre de campo, «Acortando distancia», y su conductor Hermes Torra, destacó su retransmisión por 15 FM para informar sobre el movimiento de los mercados, los remates y hasta conocer de gente que busca trabajo como peón o encargado rural.

«Yo paso los datos de la lluvia, si cayó una gran helada, si se suspendió un remate y hasta informo sobre el estado de los caminos y toda esa información me llega de los propios productores y eso a mí, me satisface en lo personal y me llena de orgullo en lo profesional», confiesa Torra.

Neuquén

En Neuquén, en el marco del centenario de la radio, la Legislatura aprobó hoy en general y lo hará mañana en particular, declarar el 10 de abril como «Día

Provincial de la Radiofonía», en homenaje a LU5 Radio Neuquén creada en 1945.

El diputado provincial del Frente de Todos y periodista Sergio Fernández Novoa, dijo a «Télam» que «la radio ha sido mucho más que una compañía en regiones alejadas de las grandes urbes, lugares a los que no llegan otros medios de información; la instalación y explotación de emisoras apuntaló la idea de comunidad, fue de esencial utilidad para aquellos que habitan rincones separados por grandes distancias geográficas».

Santiago del Estero

En Santiago del Estero, “Alero quichua santiagueño”, el programa creado por el violinista Sixto Palavecino cumplió 51 años ininterrumpidos al aire y sigue todos los domingos por Radio Nacional, con la conducción de «Chini» Palavecino, hija del folklorista y defensor idioma de sus ancestros.

Chaco

En Chaco, Justo Ramón Sotelo, quien conduce el programa «Chaco Adentro» desde 1986, reseñó que «la radio continúa vigente, aunque por otros medios. Así como vi las radios Spika que tenían colgadas de sus cinturas los cosecheros algodoneros hoy se escucha en directo por aire o streaming vía internet y en otros formatos digitales a los que se puede acceder».

«La radio no va a desaparecer porque inspira una sensación de cercanía, proximidad que comunica lo que sucede ahora, al instante, algo que otros medios no pudieron lograr y más allá de los formatos con que se emitan las señales creo que es algo que nunca va decaer porque hay cierta magia en la comunicación», reflexionó el también docente Sotelo.