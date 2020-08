Pringles: Una reunión familiar y mate compartido, la causa de un brote que preocupa

Una reunión familiar y situaciones de mate compartido fueron identificadas en el partido bonaerense de Coronel Pringles como el origen de un brote que obligó al distrito a retroceder hoy a la fase 3 del distanciamiento social, preventivo y obligatorio tras 51 casos positivos de coronavirus y la espera de la evolución de otras 700 personas puestas en aislamiento.

«Estamos en una situación complicada porque tenemos hasta el momento 51 casos confirmados y alrededor de 700 aislados», aseveró el intendente de esa localidad, Lisandro Matzkin, quien remarcó que, hasta la semana pasada, la situación en el municipio era otra, dado que habían tenido apenas dos casos de coronavirus desde la llegada de la pandemia.

Con 25 mil habitantes, Coronel Pringles es la ciudad cabecera del partido que lleva ese nombre y se encuentra ubicada a 130 kilómetros de Bahía Blanca, en el sur bonaerense.

Según relató el intendente en diálogo con Télam, el inicio del actual brote surgió a partir de una reunión familiar realizada el 25 de julio pasado, «con poca gente» pero con la participación de «dos personas con síntomas leves».

«El otro factor que comienza a surgir después de los seguimientos epidemiológicos, son los casos de personas que han compartido el mate», aseveró Matzkin.

Sobre los motivos del brote, el jefe comunal comentó que las reuniones familiares en el distrito «estaban permitidas, hasta diez personas» y que «esa reunión tenía ese número, por lo que no habían incumplido las normas».

«Lo que sucedió fue que no dijeron nada y estuvieron unos diez días circulando con esa sintomatología leve, y por supuesto fue un factor de contagio, como así también que, en muchos lugares, lamentablemente, donde comparte el mate. Todo esto, hizo esta bola de nieve que hoy tenemos», afirmó el jefe comunal.

«Durante meses y meses le dijimos a la gente que use el tapabocas, que se distancie, que no comparta el mate, que use alcohol en gel y, evidentemente, fallamos en el mensaje o fue la confianza de 130 días con solo dos casos, que fueron controlados», indicó Matzkin

«El exceso de confianza llegó a este punto», afirmó el jefe comunal al indicar que los vecinos «compartieron un mate en un síntoma de la relajación».

Según se indicó, el distrito se encontraba en la fase 5 del distanciamiento social, preventivo y obligatorio, situación por la cual el intendente ahora firmó un decreto para regresar a la Fase 3 que fue consensuado con el Gobierno provincial.

«La Fase 3 se llevará a cabo hasta el próximo 21 y, después, se verá cómo continúa la situación», agregó.

Desde la comuna se indicó que, en el marco de la Fase 3, fueron suspendidas las actividades comerciales vinculadas a venta de indumentaria y calzado, la construcción privada y el servicio doméstico.