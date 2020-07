Pringles: faenan una vaca preñada a 600 metros de la planta urbana

Un nuevo hecho delictivo, se registró en Coronel Pringles, en los alrededores de la planta urbana, donde malvivientes ingresaron a una chacra para faenar una vaca preñada, llevándose parte de la misma, según relató el damnificado, en este caso Carlos Andrés Eberling.

Los cuatreros se llevaron las paletas, los cuartos y parte del espinazo, «te da mucha impotencia ésto porque uno trabaja para tener lo suyo y ya hemos sufrido 8 faenamientos de enero hasta ahora» expresó el damnificado.

«Nosotros vamos prácticamente todos los días a la chacra y ésto ha sucedido el miércoles porque como llovió, no se pudo ir, así que fuimos hoy a la tarde (por ayer jueves) y cuando llegamos estaba aún caliente la vaca, por lo que la habrían faenado durante la madrugada y le faltaban las dos paletas, los cuartos y parte del espinazo. Le faltaban 10 días para parir, ya que estaba preñada. El ternero estaba muerto y te da mucha impotencia ésto porque uno trabaja para tener lo suyo y ya hemos sufrido 8 faenamientos de enero hasta ahora», expresó indignado Carlos Andrés.

La chacra de la familia Eberling, se encuentra ubicada a unos 600 metros de Boulevard 68, en cercanías al barrio Roca. «En otras oportunidades se llevaron todo, dejaron el espinazo, llevándose el resto de los animales, pero en este caso, no fue así, con el daño que causaron además porque se murió el ternero que estaba a punto de nacer. Van a caballo con perros porque se ven las huellas de los mismos y entran por la tranquera. Nosotros seguimos las huellas y te llevan hasta el domicilio donde viven los supuestos autores del hecho. Se ve el camino que han hecho, cortaron el alambrado de un vecino, pasaron por el Boulevard Uruguay, por el Boulevard 64 y el 25 viejo y las huellas ingresan a la casa. Pero por el momento no se puede hacer nada porque sin una orden de allanamiento, no se puede actuar», aseguró.

Según indicó Carlos, en todos los casos han hecho la denuncia, pero nunca dieron con los delincuentes y según aseveró, en ocasiones anteriores, las huellas también los llevaban hasta el mismo domicilio. «En todos los casos hemos hecho la denuncia, pero nunca se dio con los autores. En otras ocasiones también seguimos las huellas y también nos llevaban al mismo lugar. Como no pasa nada, nos han agarrado de punto, ven el momento en el que no estamos y entran a faenar y ya llevamos en pérdidas, unos $ 250.000 y para nosotros que somos laburantes, es bastante. Hacía mucho que no faenaban, pero empezó de nuevo este año», sentenció.

Es así que estos pringlenses, esperan que se haga justicia y que se pueda castigar a los autores de estos hechos, que los vienen afectando desde principio de año.

Fuente: eldiariodepringles.com.ar