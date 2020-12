Ocho allanamientos en Juárez: participaron efectivos de Laprida

Poco después del mediodía se realizaron varios allanamientos en diferentes sectores de la ciudad de Benito Juárez y en los cuales participaron una comisión de la Policía Comunal Laprida, quienes se trasladaron en el móvil policial fueron un oficial a cargo y tres efectivos

Personal de la Policía de la Estación Comunal en forma conjunta con el apoyo de Comando de Patrulla Rural y el GAD y por orden del juzgado interviniente, en el marco de los diferentes operativos vehiculares para la detección de motos con irregularidades, revisaron exactamente ocho domicilios juarenses con intención de encontrar elementos ligados a las causas.

Precisamente las casas allanadas se encontraban ubicadas en Juan B. Justo al 200, Santiago del Estero al 200, Chacabuco al 500, Rivadavia al 300, Sarmiento al 300 y Mendoza al 400.

INFORME POLICIAL

Se lleva a conocimiento de la comunidad con fecha 10 del corriente en el horario del mediodía personal policial de esta dependencia juntamente con personal de Subestación VILLA CACIQUE, del C.P.R BENITO JUÁREZ, de la Delegación Departamental de Investigaciones AZUL, Est. Pol. Seg. Com. Laprida, D.D.I.T.D.I Y C.O Azul, G.A.D de la ciudad de TANDIL. Se procede a cumplimentar ordenes de allanamiento en el marco de causa caratulada «ORGANIZACIÓN O PROMOCIÓN DE PRUEBAS ILEGALES DE VELOCIDAD CON VEHÍCULO AUTOMOTOR – ART. 193 BIS IN FINE – PRUEBA ILEGAL DE VELOCIDAD CON UN VEHÍCULO AUTOMOTOR – ART. 193 BIS» otorgadas por el Juez de Garantías de UFI N° 2 Dr. Ana Forbes en distintos domicilios de este medio. Produciéndose el secuestro de elementos varios para la presente causa, como así también se logró el secuestro de un motor Honda con pedido de secuestro activo emitido por Dr. Borian de la UFI 12 Tandil. Secuestro de plantines de marihuana con injerencia de UFI N° 21. También haciéndose constar que moto HONDA que tenia pedido de secuestro en la presente causa, ya se había secuestrado días atrás por contravención de Juzgado de Faltas, continuando involucrada en la presente causa. Se iniciaron actuaciones caratuladas «ORGANIZACIÓN O PROMOCIÓN DE PRUEBAS ILEGALES DE VELOCIDAD CON VEHÍCULO AUTOMOTOR – ART. 193 BIS IN FINE – PRUEBA ILEGAL DE VELOCIDAD CON UN VEHÍCULO AUTOMOTOR – ART. 193 BIS»»INFRACCIÓN LEY 23737″»ENCUBRIMIENTO» quedando los involucrados a disposición de UFI Nº 2 Agte. Fiscal Dr. David A. Carballo. UFI Nº 16 Agte. Fiscal Dr. Fabio A. Molinero con injerencia de Ayudantía FISCAL LOCAL. No brindándose más información por presente causa estar en primera etapa investigativa.