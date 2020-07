«No violamos ninguna legislación, cuidamos la salud de los lapridenses» dijó Torres

El Intendente Municipal Pablo Torres, tomo conocimiento por informaciones periodísticas de la denuncia realizada por su par de la ciudad de Olavarría, Ezequiel Galli ante la Suprema Corte de Justicia y aprovechando la oportunidad de un encuentro con este medio se refirió al tema en cuestión.

«La información me sorprendió y estamos tranquilos y seguros que no violamos ninguna legislación, lo hicimos cuidando la salud de los lapridenses, fue muy sincero armar el Centro de Transbordo y no hubiéramos podido armarlo de un día para otro, nos tomamos esos siete días», habiéndose enterado al leer el portal del diario El Popular por internet. «Se poco y nada del contenido de la denuncia», confirmando que no se ha recibido ninguna notificación en el municipio y considerando el tema en cuestión de hace unas semanas «es una situación que ya paso».

Al ser consultado indicó «hablé con Ezequiel en la semana que nosotros estuvimos cortado 7 días para armar el Centro de Transbordo, me comprometí a solucionar todo un martes y ese día estuvo arreglado, hoy es una cuestión superada y si llega alguna notificación judicial la responderemos como corresponde».

Luego agregaba «desde ese llamado hasta ahora salvo la situación de Andreani todos las todas las personas olavarrienses y las personas de cuestiones esenciales que quisieron entrar a Laprida, y hoy el único proveedor que no ingresa es un proveedor de cigarrillos que la misma empresa cerró por varios días».