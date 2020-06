Necesito hablar, desahogarme, contar lo que he vivido y lo que estoy viviendo

El día martes 9 de junio fue mi cumpleaños, un día distinto, raro por la cuarentena. Me levante como todos los días para ir a trabajar, rutina diaria. No más de lo normal. Con horario corrido. Regreso por la tarde a casa. Mi familia me espera con 6 globos, un cartel Feliz cumpleaños y una torta. Me entero que hay un caso sospechoso de 38 años, la preocupación normal y el miedo nos empieza a acompañar. Ese sospechoso es muy allegado a mi por amistad y parte laboral Imagínense lo que fue mi casa, con decir que no comimos…solo cuatro fotos con mis hijos. Llego lo que nadie quería escuchar. El resultado. Los llamados y mensajes. Y el no querer saber que te esta tocando de cerca a vos. Todos al hospital, donde quedas solo. Entrar a pelear con tu cabeza. Tu familia desesperada. Pensas lo peor. Ya no se duerme solo se llora.

Con el correr de los días siguen los golpes. Resultados positivos y negativos. Todos duelen. Pero confiamos en los profesionales. Hoy me encuentro aislado solo. Tal vez más tranquilo, pasando las eternas horas sentado frente a una ventana mirando hacia afuera y me entero que mi hijo de 4 años le cuenta a su mama que papa no regresa a casa por que esta haciendo una maquina muyyy grande …cosechadora (Frank) y le lleva mucho tiempo, por eso no vuelve.

Miro las redes sociales pero no soy de opinar,…pero hoy esta mi nombre y el de mi familia y me pregunto…asado con funcionarios?…festejo de cumpleaños?. Lavado de dinero? Compra y venta de dólares? Droga ¿Qué nos pasa sociedad? En que nos convertimos ¿Por que dudamos de la gente? Por que lastimamos. Hace 10 años nos iniciamos con mi hermano, los dos mirándonos a la cara en un galpón vacío sin nada para hacer pero con muchas ganas de progresar. Somos laburantes; venimos de una familia de trabajadores: todo lo que hemos logrado ha sido con esfuerzo y sacrificio. Y todos aquellos que bien nos conocen lo saben.

Por que es más fácil hablar del otro en lugar de hacer autocríticas. Todos hemos fallado, todos nos equivocamos y si pensamos diferentes? ¿Sin discriminar? Sin bandera política tirando todos para el mismo lado, subiéndose al mismo carro. No les parece que puede ser más fácil?

Hoy nos toco a nosotros pero te puede tocar a vos. No buscamos enfermarnos. Sostengo que es destino y ya esta marcado. Hay gente que se juega mucho….equipo de salud… de seguridad… bomberos, empleados municipales no les parece positivo eso ¿

Enfoquemosno en hacernos fuertes , solidarios, Sin violencia, odio, rencor , caso contrario seremos cada día más mediocres Pongámonos de pie por los que hoy necesitan. Les aseguro que un simple mensaje ayuda y mira lo simple que es. Hoy tenemos un grupo de whatsapp de las personas afectadas con el lema de un barco…nos toca subir a nosotros y esta prohibido dejar de remar. De aquí no se baja nadie. Todos tenemos que llegar al final.

Quiero resaltar el apoyo de quienes nos conocen como así también de aquellos que no, pero que hicieron llegar sus mensajes para ponerse a tu disposición. Eso te llena el alma-

A mi familia directa…a mis primos…tíos… amigos les digo que “volveremos a juntarnos….volveremos a brindar y volveremos ver a estar JUNTOS.

Es tiempo para pensar que la vida es frágil, que esperar no es fácil. Es un tiempo bueno para valorar lo esencial.

Lo que queda hoy y lo único urgente es cuidar y curar. Para terminar tómense 3 minutos y escuchen esta canción “volver a estar juntos” (Lucia Gil)

Marcos Darrigrand DNI 29144990