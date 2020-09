Madre Tierra: idas y vueltas por un acta de inspección

La jornada parecía comenzar con alegría y optimismo para el comercio local Madre Tierra, y el relato de un día largo y confuso se fue realizando a través de su red social de Facebook con diferentes publicaciones que iban mostrando diferentes estados de ánimo y desilución con el correr de las horas con una historia que termino con la cara feliz para el comercio.

La historia comenzaba en la noche del lunes 28 de septiembre con una agradable publicación expresando su alegría por la mercadería recibida y acomodando la misma en el interior del local como en el exterior (vereda), a la mañana siguiente un agradecimiento a personal policial y a la comunidad de Laprida porque ningún vecino tuvo el atrevimiento de tomar algo del lugar durante el transcurso de la noche.

Poco después comenzó la problemática que se inicia la publicación de un acta de inspección y la intimación para que en cinco días no haya en la vereda mercadería ya que esa situación no respetaba lo determinado por una ordenanza municipal. La copia de la misma fue publicada en la red social.

El mensaje del comercio en las redes fue «lamentablemente nos vemos obligados a cerrar nuestras puertas. Se ve que ir por derecha no sirve».

La comunidad con diferentes actores comenzaron a expresar comentarios en las redes sociales para promediando la tarde desde Madre Tierra publcar «Quiero Agradecer a todos por el apoyo recibido, por cada mensaje recibido por distintos medios» para luego mencionar «Y dejar en claro que mi único interés es Trabajar como lo he realizado hasta el día de hoy. En mi comercio no hay banderitas políticas ,no tiene ningún interés en serlo solo es estar atento a la gente de este Lugar que tiene oportunidades para todos y que en muchos uno encuentra con el tiempo se convierte en Amigo.»

En otro posteo agradecía el pedido de disculpas desde el municipio y publicaba «agradezco también el llamado de Pali Vicini comprendiendo y estando a la altura de lo que sucedía. Gracias por todo el apoyo…los espero ,ahora tengo que vender nomás»

La historia tuvo final feliz pero si uno se guía por los comentarios o expresiones de los vecinos en las redes sociales, plantean interrogantes hacía el futuro teniendo en cuenta no sólo los modos de actuación de los organismos de control sino también el respeto por las normas municipales, provinciales o nacionales.