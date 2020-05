Lapridenses firman petitorio para «volver a vivir de manera sana y natural en Laprida»

Bajo la utilización de la plataforma digital change.org un grupo de vecinos lapridenses han conformado un petitorio pidiendo «Volver a vivir de manera sana y natural en Laprida» a través del cual se puede firmar pidiendo una serie de medidas para normalizar la vida de la comunidad.

El petitorio esta dirigido al Intendente Municipal de Laprida teniendo en cuenta que no existe ni existió aún circulación de virus Covid-19 solicitan medidas para «gozar una vida más natural y saludable» y que la finalidad de la cuarentena es «permitir la adaptación del sistema de salud a las necesidades y probabilidades de tratar la enfermedad, con la capacitación adecuada del personal de salud y la adaptación de la infraestructura, las tecnologías y la adquisición del material de seguridad y sanitario necesario, etc. Y en el caso de virus circulante, para no saturar el sistema sanitario»

Destacando en otro párrafo la aparición de otros problemas graves que no se visibilizan pero que existen citándose «el aumento de la violencia de género y el abuso infantil. También se aceleran los casos de depresión, ansiedad por la pérdida del sustento diario y la posibilidad de un desarrollo normal de las actividades laborales, económicas, sociales, deportivas y culturales en la localidad.»

«Somos una sociedad responsable y educada para saber cómo cuidarnos y cómo cuidar a nuestros vecinos. Conocemos los protocolos y los cumplimos por nuestra salud y la de la comunidad» finaliza la primera parte del petitorio para luego detallar lo solicitado específicamente.

LO QUE SE PIDE:

– Se habiliten los deportes individuales ciclismo, atletismo, motociclismo, golf. Deporte en pareja padlet y tenis y otros

– Horarios convencionales de 9 a 12 y de 15 a 19 o 20 horas dado que el virus no tiene un horario para circular. Evitaría colas y esperas de la gente en la calle tomando frío en época invernal con los peligros que ello significa.

– Que todos los comercios puedan vender sus productos (por qué si un kiosco puede vender helados, una heladería no? Por que las heladerías pueden solo vender por delibero? creándole un costo más que se suma al valor del producto.

– Se habiliten los restaurantes y los bares utilizando el 50% de su capacidad real.

– Se eliminen los 500 m de la gente para salir a caminar puesto que hace que se crucen con más cantidad de personas, en ese espacio reducido. Esta medida está provocando lo que quieren evitar.

– Se vuela a un horario de apertura y cierre normal para los profesionales, contadores, escribanos, abogados, etc

– Negocios de indumentaria: que la ropa se pueda pueda probar en el local o en la casa no cambia nada. Que sea una elección del cliente.

– Apertura de Gimnasios al 50% de su ocupación o por turnos.

– Se quite la obligación a los peluqueros de informar el nombre del cliente porque es una invasión a la privacidad de las personas y del comerciante.

– Se elimine el horario tope de las 17 hs para circular por no tener ningún sentido. (*El virus no tiene horarios.)

– Se permita las reuniones familiares y de amigos con los cuidados necesarios.

– Se quite el puerto seco porque en la aplicación solo funciona para unos pocos comerciantes dificultando su labor cotidiana. O es para todos o no es para ninguno.

– Se habiliten los juegos infantiles en las plazas, los niños necesitan a falta de contacto en la escuela un lugar de esparcimiento y contacto con la naturaleza. Ellos además no forman parte de grupos de riesgo

– Y que se vuelva a la normalidad social que necesita a un pueblo sano, con el sistema inmune fortalecido para poder enfrentar esta y cualquier otra enfermedad que se presente en el futuro.

– Expresamos que no acordamos ni apoyamos ningún tipo de medida que coarte la libertad de transito, de trabajar y de relacionarnos en sociedad puesto que es la base de funcionamiento del contrato social que está amparado por nuestra constitución nacional, ley madre de todas las leyes que rigen en nuestra nación. Un estado de excepción extendido en el tiempo sin sentido, se transforma en un gobierno de facto en los hechos. Y no queremos eso para nuestra comunidad.