Laprida y La Madrid Solidaria: Un camión con donaciones viaja al sur del país

El jueves a las 18:30hs salió desde La Madrid un camión con las donaciones para los afectados por los incendios ocurrido en el sur de Argentina. Las donaciones fueron realizadas por ciudadanos de La Madrid y Laprida, quienes ante la convocatoria por las redes sociales decidieron sumarse a la colecta.

Felicitas Morante tuvo la iniciativa en Laprida. Se enteró de lo sucedido por una publicación en Instagram de una amiga que vive en el Bolsón, ya que hasta el momento los grandes medios de comunicación no se habían hecho eco de lo acontecido. “Esa noche no me podía dormir, te juro que necesitaba hacer algo” expresó Felicitas. “Al otro día pensé en ver cómo podía hacerlo, vi una publicación de una chica de La Madrid que iban a juntar donaciones para el sur y un camionero de confianza iba para allá. Entonces puse en instagram, un viernes al mediodía, que juntaba donaciones”

El punto de acopio fue en principio en el Almacén Orgánico, bajo el edificio Mitre. Ya para el sábado habían llenado una combi de donaciones que el domingo viajó hasta el cuartel de Bomberos en La Madrid, lugar donde se juntaban y acomodan los donativos.

Luego Natalia Fernández ofreció un galpón para seguir juntando donaciones en Laprida, y desde el municipio prestaron un camión de recolección para un segundo viaje a La Madrid el martes 23.

Desde entonces al menos nueve mujeres voluntarias ocupaban horarios en el galpón, recibiendo y acomodando. Desde las redes y la radio buscaban concientizar en que ya no necesitaban más ropa, sino más bien materiales de construcción y herramientas. Y fue eso lo que recibieron: puertas, blocs, herramientas, planchas de cemento, mesas, mesadas, vigas, hierro alambre, tornillos, todo sumaba. Felicita agradece a todos los ciudadanos que aportaron, aunque hizo especial mención al Taller Protegido por sus donaciones.

En la vecina ciudad de General La Madrid, por su parte, cuarenta jóvenes voluntarios trabajaban en distintas actividades. En el cuartel de Bomberos seleccionan el material. También pusieron cajas de donaciones en los negocios y realizaron una rifa con un bono contribución de $100. Junto al municipio realizaron una Jornada Solidaria en el polideportivo municipal de La Madrid donde pusieron una cantina para recaudar más fondos. En total juntaron casi 50 mil pesos con lo cual comprarán más herramientas o materiales en el sur.

En La Madrid también se juntaron muchos materiales de construcción, chapas, cables toma corriente, perillas de luz, cocinas, lavarropas, microondas, estufas, un calefón, caloventores eléctricos, mesas, sillas, grifería, martillos, palas, tenazas, pinzas, tirantes de madera, puertas, ventanas, artículos de limpieza, de farmacia, seis bolsas de alimento para mascotas, bicicletas y juguetes.

A través del instagram “glmxlapatagonia“ donde van publicando los sucesos. Junto con el camión viajan dos auto particulares para distribuir las donaciones. Llegarán el viernes al Bolsón, y el sábado repartirán todas las donaciones en el Hoyo, uno de los lugares con más casas afectadas por el fuego.

Franco Gianotti, quien tuvo la iniciativa en La Madrid, manifestó la idea de hacer una ONG para trabajar juntos en futuras causas: ”los jóvenes acá son terrible no sabes el entusiasmo que le pusieron. Tienen una fuerza impresionante”, dijo Franco . Aclaró además que llenaron el camión e hicieron hincapié en los materiales de construcción y en la ropa de abrigo. La ropa que no pudieron cargar la repartían en las escuelas.

Imagen: Milagros Milovan e Infogl.com.ar

Colaboración: Rafael Villarreal (Técnico en Comunicación Social)