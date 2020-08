Andreatta: «Pedimos respeto por la gente, nunca se van a ocultar datos»

En el parte de prensa presencial del área de Salud brindado por la Secretaría del área CPN Romina Simón y el Director del Hospital Municipal se hizo referencia a una situación ocurrida esta mañana ante la difusión por parte de Región Sanitaria de los datos sobre casos positivos en Laprida cuando desde el municipio aún no se había brindado oficialmente la misma.

La titular de la Secretaría de Salud CPN Romina Simón recordaba como había variado la carga de datos en el sistema SISA de la provincia en los últimos días por mantenimiento del mismo, situación ratificada esta mañana por el titular de Región Sanitaria Ramiro Borzi «estas noches los resultados no ha sido cargados al sistema como se había habitualmente y lo hacen informan extraoficialmente, esta mañana no llegaban todos por lo cual no queríamos empezar a avisar a la gente generándose una dificultad con la población, no estábamos ocultando información porque Región Sanitaria no nos había informado el total de los resultados».

Sobre el tema el Dr. Fernando Andretta volvía a pedir «responsabilidad a los medios, nunca se van a ocultar los datos desde esta Secretaría de Salud».

El titular del Hospital recordaba a los periodistas presentes que antes de llegar a los medios la información oficial, desde el área se comunica a los pacientes el resultado de los tests, «eso esta claro y ustedes saben bien desde el principio como manejamos esa información», sintiéndose dolido por la situación de esta mañana «tuvimos mínimo 7 llamados de personas angustiadas» mostrando y expresando su enojo pedía «respeto por la gente».