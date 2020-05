Juliana Actis, primera egresada virtual en el Instituto de Formación Docente de Laprida

Lunes 11 de Mayo, un día que quedará marcado en la historia del Instituto Superior de Formación Docente Nº 92 «Alicia Moreau de Justo» de nuestra ciudad y en la historia personal de la estudiante Juliana Actis, quien rindió sus últimas materias en forma virtual y se recibió de Acompañante Terapéutica. En un contexto de pandemia pero con la firme decisión institución e individual de seguir adelante transitando el laborioso camino de la educación y en este caso a través de una entidad educativa que tiene a su cargo la formación de nuevos profesionales.

El exámen tuvo como profesora a Soledad Tumini, quien estuvo acompañado por Celeste Río, secretaria de la entidad y en el último examen a Paula Cruz, directora del ISFD, quien resaltaba de esta experiencia «a Juliana, se le ofreció la posibilidad de rendir de forma virtual y su respuesta fue contundente, también destacar la rápida decisión de la docente Soledad Tumini que no dudó en organizar la instancia para que la estudiante pudiera rendir las 2 materias adeudadas con ella»

Es la primera alumna del Instituto Superior de Formación Docente Nº 92, en recibirse a la distancia en tiempos de Covid-19 impuesta por la emergencia sanitaria y económica «el mejor festejo fue estar los 4 en casa con mi familia, el apoyo de ellos fue fundamental y el abrazo de felicidad impagable. Y luego el saludo de muchísima gente que fue pasando a lo largo de la vida y a lo largo de estos 3 años de carrera, se sintió muy lindo tanto afecto» nos decía Juliana.

Luego la flamante acompañante terapeuta agregaba «El primer mensaje que recibí fue del alguien que me decía, te saliste con la tuya, no te pudimos tirar nada y si, yo siempre decía que no le iba a decir a nadie porque no me gusta el enchastre de que te tiren cosas. Jajaja”, una sonrisa cómplice para un momento que será con el correr de los años anécdota del último día de carrera.

Por su parte Soledad Tumini, docente a cargo de los exámanes finales de Juliana expresaba a LapridaWeb «esta nueva modalidad de enseñanza aprendizaje en forma virtual es todo un desafío, se planteó la idea de que pueda rendir estas dos materias de esa manera, se coordino la forma y el día y se logró gracias al compromiso de todos, docentes, directivos y alumnos»

«No, miedo no me generó. Si sentí mucha curiosidad de cómo sería y emoción de poder terminar esta etapa» relataba Juliana que poco después agregaba al preguntarle sobre las diferencias más notorias con los exámenes formales «No hay nada como el cara a cara y aparte la comunicación es más fluida, a los nervios típicos de rendir un final se le suma el tecnológico, pero fue una linda experiencia»

Juliana fue la primer estudiante que se recibe en este Instituto bajo la modalidad virtual, ella terminó de cursar en el mes de noviembre de 2019 y por motivos laborales decidió rendir sus últimos 2 exámenes finales en el llamado de febrero/marzo, en esta ocasión también su trabajo llevó a que decidiera rendir en el 2° llamado, las mesas estaban programadas para la semana del 16 al 20 de marzo (semana en que por DNU 297/20 quedaron suspendidas las actividades escolares).

El 30 de marzo la Dirección Provincial de Educación Superior emitió la Comunicación 3/20 en la que se considera la posibilidad de brindar la opción de tomar exámenes de manera virtual, entendiendo que esta nueva coyuntura impone contemplar nuevas formas de evaluación. Esta misma comunicación enuncia que, cuando esto no fuera posible por decisiones docentes, de estudiantes o las condiciones materiales lo impidan la institución deberá generar las condiciones para no vulnerar derechos de los/as estudiantes en lo que respecta a cursar materias correlativas hasta tanto se pueda tomar el examen y sobre sus sensaciones al enterarse que tenía la posibilidad de rendir en forma virtual y obtener su ansiado título Juliana contaba «Si bien como todo lo nuevo genera una cosita de si lo podré hacer bien, las ganas de terminar algo que había quedado trunco el 18 de marzo me impulsaron a probar esta modalidad»

«A nivel personal significa mucho este título, superé muchas cuestiones personales y la verdad q me llena el alma. Nunca es tarde para superarse y crecer» relataba Juliana a LapridaWeb en una entrevista que también tuvo la formalidad virtual.

«No fue ni es facíl, es algo nuevo, un desafío enorme y es mucho el esfuerzo que realizamos todos para seguir con la educación desde casa» nos contaba Tumini que se hacía su momento para felicitar a Juliana «que disfrute esta nueva etapa y gracias por compartir esta nueva experiencia»

Para finalizar llegaba el momento de los agradecimientos y ahí fue donde la nueva profesional comenzó a recordar estos años de estudio «El agradecimiento es obviamente primero a las personas que me bancaron y contuvieron cuando las cosas no salian bien y se ponían felices cuando sí, a Anita, Luli y Pablo; también a las profes, una en especial que fue la que me alentó a seguir cuando quise bajar los brazos, ella sabe quién es y se lo agradecí personalmente; a los directivos que siempre estuvieron dispuestos a dar una mano acomodando horarios y demás cuestiones. Y bueno, a todas las amistades y familia que estuvieron siempre al pie del cañón y a Ismael y Marcela que siempre están tirando buena onda.

Por último nos dejaba dos reflexiones de esta experiencia en el Instituto y los desafíos en su carrera profesional «Fue una experiencia hermosa. No quiero dejar pasar dos cuestiones. Primero remarcar la importancia de la Educación Pública, la accesibilidad que todos y todas tenemos para crecer y superarnos como personas al alcance de la mano. Y otra cuestión importante para los AT es que salga la Ley para la regularización de nuestra profesión y no tengo dudas que lo vamos a lograr»

