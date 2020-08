Laprida en fase 3 para provincia y con circulación comunitaria

Tal cual se esperaba en la jornada de este lunes, ante la cantidad de casos activos que presenta nuestra ciudad, la Provincia de Buenos Aires incluyó a Laprida dentro de Fase 3 y entre las ciudades que son consideradas con circulación comunitaria de Coronavirus, circular es estar expuesto al virus.

El Ministerio de Salud provincial recategoriza todos los distritos los días lunes de cada semana y en la anterior Laprida había pasado de Fase 5 a Fase 4, la aparición de casos constantes superiores a 10 durante toda la semana derivo en esta nueva recategorización y el pase a Fase 3 y la consideración de circulación del virus en la ciudad junto a otros 39 municipios de la provincia de Buenos Aires.

Desde el área de salud del Municipio, hasta su último encuentro presencial con la prensa, el domingo en horas de la mañana, no se consideraba a Laprida como una ciudad donde existiera la circulación comunitaria y se lo consideraba un «Brote activo», aunque debemos reconocer que en esa misma conferencia el titular del Hospital Municipal, Dr. Andreatta considero que existían dos nuevos contagios que se iban a buscar los nexos epidemiológicos ya que en las primeras informaciones no tenían contacto con otros casos positivos anteriores y a esto debemos sumar la no determinación de la forma de contagio en la localidad de San Jorge.

Laprida según el parte de salud de hoy -lunes 17- al mediodía indicaba la existencia de 85 pacientes activos y 67 contagiados vinculadas a los últimos brotes del mes de agosto

Los partes de salud provincial explican que la zona con transmisión comunitaria sostenida son conglomerados no relacionados en los que se evidencian al menos tres cadenas de transmisión sucesiva y a su vez se sostiene la confirmación de casos confirmados sin nexos epidemiológicos.

Entre los distritos en fase se encuentra Coronel Pringles entre aquellos de la región y no aparecen Bahía Blanca, Coronel Dorrego y Olavarría quienes estuvieron semanas atrás. La lista es completada por los distritos de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Bragado, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quimes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

