Durante esta mañana en el parte presencial sobre la situación sanitaria de Covid19 en el distrito de Laprida con la presencia del Dr. Fernando Andreatta, director del Hospital Municipal y el Dr. Gustavo Bravo uno de los profesionales de la salud afectados a la pandemia respondieron consultas de los medios locales teniendo en cuenta la situación de los pacientes internados en el Hospital Municipal y la vacunación que en Laprida tendrá entre el martes 15 y miércoles 16 el otorgamiento de 800 turnos por parte de la Provincia.

El Dr. Bravo rescataba el «buen estado de salud» de los pacientes internados en el Pabellón Azul, «están todos con menos requerimiento de oxigeno y algunos sin oxigeno» mencionando que ninguno de ellos ha recibido dosis de vacunación.

Serán semanas importantes en Laprida en materia de vacunación teniendo en cuenta el otorgamiento de turnos para los próximos días «se están llamando a personas entre 40 y 50 años e incluso hay casos de algunos de treinta y pico que ya tienen su turno» indicaba el Dr. Bravo.

«La vacunación es lo único que nos va a salvar de tener una enfermedad grave, no hay con que darle» indicaba el profesional de la salud local, «con la vacuna estamos evitando internaciones», invitando a todos a inscribirse «tenemos vacunas, tenemos que anotarnos no sólo por nosotros sino por el prójimo», no descartando que en las próximas semanas ya estén mayores de 18 o 20 años.