La situación epidemiológica de La Madrid “es muy difícil”

La ola de Coronavirus en General La Madrid no da tregua. Los datos cambian en cuestión de horas y cuando hay algún descenso de contagios casi de inmediato hay otro parámetro que pone en alerta a las autoridades.

La semana anterior había comenzado con alguna baja pero volvieron a subir (hay que tener en cuenta que domingo y lunes no se hicieron hisopados) y más del 12 por ciento de la población tiene o ha tenido la enfermedad. Razón bisemanal e Incidencia últimos 14 días triplica a la media del país.

La razón se da cuando «el cociente (resultado de dividir) entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días y el número de casos confirmados acumulados en los 14 días previos, sea superior a 1,20 (es decir, que los casos aumenten un 20% de una quincena a la otra)». En tanto la incidencia se da cuando «el número de casos confirmados acumulados de los últimos 14 días por 100 mil habitantes, sea superior a 150».

Estos dos parámetros (incidencia y razón), en la Argentina alcanzan los 670 y en el caso de General La Madrid es de 3679.

“Estamos complicadísimos y se viene muy difícil”, sintetizó el secretario de Salud, Eduardo Bardín, sobre la situación epidemiológica. Un dato que preocupa al funcionario es la edad de los pacientes ya que el mayor porcentaje se da en jóvenes y adultos (menores de 45 años).

En el último parte diario se detalló que la cantidad de casos activos es de 283. Si bien hay un descenso con respecto a los días anteriores, las autoridades advierten de la complejidad teniendo en cuenta que el sector de Covid del Hospital “Dr. Mariano Etchegaray” está prácticamente completo y cuatro pacientes debieron ser trasladados a otras ciudades.

Incluso en uno de los casos se debió recurrir al Ministerio de Salud bonaerense para poder derivar a un joven a Cañuelas.

“En la semana falleció una persona de 40 años. Tuvimos que trasladar a un chico de 23 años y movilizar media provincia para trasladarlo, y la gente no toma conciencia. No hay derivaciones y los médicos no dan abasto, y la gente no lo entiende”, se preocupó Bardín. “Hacemos más de lo posible y no alcanza”, agregó el funcionario.

Nueva reunión del Comité

Mañana martes, a las 17:30 se realizará la reunión del Comité de Emergencias de General La Madrid. Luego de que las medidas que se tomaron la semana anterior y que están vigentes hasta mañana inclusive, se evaluará la situación y las solicitudes que hicieron distintos sectores para ver si se da una apertura o no.

“La situación es compleja y estamos en un momento difícil. Se evaluará todo”, resumió Marcelo Haag, que integra el Comité.

“Escucharemos al personal de salud que nos cuenta y nos pone a tono sobre la situación en la que estamos y a partir de ahí se ve si se puede dar apertura a alguna de las actividades que están en pausa”, mencionó el funcionario.

No debemos dejar de mirar que estamos en la peor situación nuestra y dependemos de nosotros mismos y de que cada uno haga las cosas que están permitidas.

Fuente: estilonoticias.com.ar