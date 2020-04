“La protección del Estado de Derecho supone el funcionamiento pleno de los tres poderes”

El Colegio de Abogados de la Provincia volvió a pronunciarse en busca de una solución a la situación que atraviesa el servicio de justicia, desde el pasado 16 de marzo, cuando la Suprema Corte de Buenos Aires resolvió el asueto que se ha ido prorrogando.

La entidad que nuclea a los 20 Colegios de Abogados Departamentales de la Provincia –unos 65.000 trabajadores y trabajadoras del Derecho- elevó un pedido al gobernador Kicillof, exigiendo el restablecimiento total del funcionamiento del sistema, a través de herramientas tecnológicas que garanticen el pleno y real acceso a la justicia.

“Somos absolutamente conscientes de que la pandemia requiere medidas preventivas, como el aislamiento dispuesto, pero no podemos avalar la decisión del Poder Judicial de un asueto que supone la paralización de la justicia en el ámbito de nuestra Provincia”, subraya el comunicado.

En un contexto de emergencia sanitaria y apremio económico, la medida afecta a la aplicación de justicia, definiendo cuáles derechos son urgentes y cuáles pueden esperar. “Queremos qu ese garantice la salud de todas las personas, con los recaudos y protocolos que existen para realizar diferentes trabajos, pero nada impide que se trabaje desde las casas y/o despachos sin atender al público, utilizando la tecnología en su máximo desarrollo”, sostuvo Gastón Argeri, presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul.

Los abogados y abogadas de la Provincia reafirman, ante este estado de cosas, su compromiso con la defensa de todos y cada uno de los derechos vulnerados. La importancia de su función radica en la protección del individuo frente a la Justicia, garantizándole el derecho pleno y absoluto a su acceso.

Resulta fundamental, entonces, modificar un estado de asueto que carece de fundamento jurídico, al igual que la suspensión de términos y el sistema de turnos, para dar inicio al funcionamiento completo e integral del sistema, con la puesta en marcha total del expediente digital que posibilita y permite el teletrabajo.

Desde 2012, los profesionales de la Abogacía se capacitan en el uso de las presentaciones y notificaciones electrónicas, el expediente digital, invirtiendo dinero y tiempo en la adquisición de herramientas, en cada uno de los departamentos judiciales que presiden los Colegios bonaerenses.

“Hoy no tenemos acceso a nuestro trabajo, a la representación, asesoramiento ni defensa de los justiciables y no podemos afrontar económicamente las necesidades básicas de nuestras familias. Esta situación merece ser modificada, no puede sostenerse en el tiempo la idea de un país en el que el poder judicial esté de asueto. La protección del Estado de Derecho implica el funcionamiento pleno de los tres poderes”, concluye el comunicado que la entidad bonaerense elevó, ayer, al Gobernador.

“Tenemos magistrados y funcionarios bien predispuestos a seguir trabajando cien por ciento en nuestro Departamento Judicial, pero necesitamos salir del asueto, de los órganos judiciales de turno y del concepto de que se debe resolver lo urgente, porque dentro de esto último encuadran todos los derechos que cualquier ciudadana y ciudadano que se reclama. El servicio de justicia es esencial, y por eso debemos trabajar todos para que funcione, poniendo el esfuerzo necesario”, sostuvo Argeri.