La Madrid: Una enfermera que se había aplicado las dos dosis de la vacuna se contagió

El Secretario de Salud de General La Madrid, Eduardo Bardín según declaraciones efectuadas a un medio gráfico de la ciudad de Coronel Pringles confirmo el caso positivo de Covid19 de una enfermera, que ya había recibido las dos dosis de vacunación de Sputnik V.

Esta situación particular se dió en una integrante del sistema de salud lamadritense, contrajo la enfermedad a pesar de haberse aplicado las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19. Se aplicó la primera dosis y a los 21 días la segunda. Cuando transcurría una semana de la colocación de esa segunda dosis, se contagió de Covid.

«La vacunación alcanzó por el momento al sistema de salud, pero tuvimos a una enfermera que con las dos dosis aplicadas, dio positivo» indicaba Bardín.

«Esto demuestra que aplicarse la vacuna no quiere decir que no te contagies, sino que no vas a sufrir la enfermedad en términos de gravedad. La enfermera dio positivo pero no manifestó ningún síntoma» indicaba el titular de salud del municipio de La Madrid.

Esta misma situación había sido aclarada desde el área de salud del Hospital Municipal Pedro Sancholuz, quienes aclaraban que la aplicación de la vacuna no significa inmunidad sino que permite que la afectación por salud sea de caracter leve ante la aparición de Covid, por eso se insiste en que todos debemos seguir con los cuidados básicos de la enfermedad