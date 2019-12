La Madrid: Ni Papá Noel, ni los Reyes Magos, ni…

Los lamatritenses ya no saben a quién pedirle uno de los deseos más importantes: que los servicios funcionen como corresponden.

Sea invierno, sea verano, haga calor o frío saben que en algún momento padecerán la falta de algunos y mientras imploran a las autoridades, personajes bíblicos y más allá las respuestas no aparecen de quienes las deben brindar: las empresas prestatarias.

La Navidad es una fecha esperada por todos pero no fue la mejor para algunos. Ocurren imponderables como la ruptura de un poste de luz que deja a parte del pueblo a oscuras pero, como en el caso del agua, hay un corte generalizado y nadie comunica nada. Nunca. La bronca se acumula y las faltas de respuestas lógicas son un cotidiano.

Desde hace mucho tiempo las empresas prestatarias brindan un servicio que lejos está de ser el ideal. Claro que la culpa no es de los empleados locales sino de la falta de inversiones aunque se anuncien con bombos y platillos.

Este 2019 que se va dejó a los usuarios con sinsabores. En el mes de junio un tarifazo y un “error de facturación” de EDES provocó el estupor generalizado y alguna tibia respuesta.

Lo de ABSA es una historia por demás conocida. Llega el calor y los cortes son moneda corriente. En los días de intenso calor se sufren más y a principios de año se anunció un plan de contingencia; termina y no se volvió a mencionar nada. Se hicieron análisis, estudios y contrapruebas; oh casualidad el camión que desobtura las cloacas llega con mayor asiduidad pero poco más.

El agua es una necesidad vital y un derecho humano. A pocos parece importarle… tal vez si se le pide a Papá Noel a los Reyes Magos o a alguien habrá una respuesta pero, vale decirlo, estos personajes no existen.

Fuente: infogl.com.ar