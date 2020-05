La Madrid habilita las salidas de esparcimiento

El Comité de Emergencia de La Madrid aprobó hoy -miércoles 6- las salidas de esparcimiento para los días viernes, sábados y domingos en el horario de 14 a 16 hs.

La decisión se logró luego de analizar la situación global de la pandemia del coronavirus, y considerando el caso específico del distrito. Según informó el Comité, la medida tiene carácter provisorio y su sustentabilidad dependerá del buen comportamiento de los vecinos.

Se trata de una salida de distención o recreación que bajo ningún motivo implica la posibilidad de realizar otra actividad física que no sea de la de caminar o pasear por lugares cercanos al domicilio de las personas.

La medida se aprueba bajo estricto cumplimiento del siguiente protocolo de seguridad:

-Las salidas No contemplan la posibilidad de realizar mandados (compras) con la compañía de menores.

-Tendrán una duración máxima de 1 hora por persona.

-Las caminatas deberán realizarse en forma individual, en lugares abiertos (al aire libre), en un radio no mayor a 500 mts. del domicilio de la persona.

-Se deberá mantener un distanciamiento físico de al menos 2 metros con otras personas.

-En todos los casos, y salvo los menores de 3 años, será obligatorio el uso del la Máscara Facial Comunitaria.

-Las salidas no contemplan el uso de las plazas, juegos de plazas, sus bancos y mesas.

-Están inhabilitadas las reuniones de personas durante el paseo.

-Los niños y niñas menores de 12 años deberán salir acompañados de un adulto conviviente. En ese caso, la salida se considera como módulo único, es decir una hora total, ambas personas.

– Queda prohibida en cada salida la práctica de deportes.

-Al regresar al hogar cada persona deberá lavarse las manos y cambiarse de ropa.

El comité de Emergencia comunica que el sostenimiento de esta medida depende del compromiso y la responsabilidad de todos. Sólo de esta manera podrá sostenerse en el tiempo y posibilitar una futura ampliación.