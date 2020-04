La Cámara Comercial pide la apertura de los comercios al Intendente Torres

Desde la Cámara Comercial e Industrial de Laprida se indico en su red social de facebook, el envío de una nota enviada al Intendente Municipal Pablo Torres en referencia a la pandemia Covid-19 solicitando la apertura comercial en la ciudad con el cumplimiento por parte de los comerciantes de las normas de seguridad e higiene que cumplen quienes pueden tener la posibilidad de trabajar de acuerdo a los DNU del Gobierno Nacional y disposiciones municipales.

Manifiestan una imposibilidad de trabajar en estas condiciones, teniendo en cuenta el decreto 500-2020 firmado por el Intendente el pasado viernes y cierto malestar del resto del comercio ante la habilitación para trabajar de peluquerías.

La entidad espera la respuesta del Jefe Comunal para los próximos días y seguir analizando la situación del comercio local en una época de crisis importante para el sector

El texto completo de la carta enviada al Intendente Torres es el siguiente:

Laprida, 20 de abril de 2020

Sr Intendente Municipal

Pablo Torres

De nuestra mayor consideración nos dirigimos a Ud. a efectos de hacerle saber la total disconformidad de parte de nuestros socios en lo que respecta al decreto 500/20 del día 17 de abril de 2020.

Nuestros comerciantes y nuestros clientes no están en su gran mayoría preparados para trabajar con la modalidad de delivery. No disponemos de la estructura que requiere, sumado a que el contacto visual genera otra apertura a la hora de ofrecer nuestros productos y es eso lo que nos mantiene en pie en los tiempos que corren y que nos hacen diferentes y por eso nuestros clientes nos eligen. También el rango etario de nuestra comunidad, hace que muchas personas queden afuera de esta modalidad que nos ofrecen para trabajar. Y el servicio de delivery genera un costo adicional.

Es por eso que creemos que no es suficiente, que no valdría la pena acercarnos a nuestros comercios, con todo el gasto que esto genera, ya que las ventas no alcanzarían para cubrir nuestros costos.

Creemos que la apertura de algunos comercios, como peluquerías, hace al malestar del resto del universo de comerciantes. Entendiendo que dicha profesión, requiere el contacto directo con otra persona, y entendiendo también que, no se puede aplicar el delivery en estos casos, es que pedimos desde nuestra cámara la apertura de todos los comercios que no están trabajando desde el 20 de marzo de la misma manera y con los mismos recaudos que están aplicando los comercios que fueron exceptuados desde que comenzó este aislamiento preventivo, social y obligatorio.

El malestar también surge, porque como hemos planteado ante sus funcionarios en reuniones que hemos mantenido últimamente, los comercios que podrían vender por medio de delivery no atraerían la cantidad de gente que sí atraen kioscos, supermercados, ferreterías, y farmacias. Muchas veces en nuestros comercios por día, no entran más de cinco personas, y con la crisis económica que estamos atravesando hace años, en estos momentos no sería la excepción.

Desde nuestro lugar, nos comprometemos a tomar las medidas de prevención que tomarán los peluqueros y que toman todos los que afortunadamente pueden trabajar en estos días. Nos creemos capaces y responsables que podemos lograrlo sin inconvenientes y sin perjudicar al otro ni a nosotros mismos. Podemos colocar cintas para mantener distancia de los mostradores, exhibir afiches donde comuniquemos que se ingresa de a una sola persona, que no atendemos a mayores de 65 años, protegernos con las máscaras faciales y guantes, colocar en nuestras veredas marcas donde la gente mantenga el distanciamiento social y cuando cerremos nuestras puertas, nos comprometemos a desinfectar tanto adentro como afuera las veredas. Si la respuesta es que no, porque incita a la persona a salir, proponemos que las ventas sean solo a los voluntarios, que cada cliente nuestro que necesite algo se comunique al número de este sistema de voluntarios y sea a través de ellos que reciben la mercadería. O también como están haciendo algunos comercios y bancos vender a clientes por terminación de documentos.

Tomaríamos este compromiso con muchísima seriedad, porque el motivo es uno solo: necesitamos trabajar. Nuestros comerciantes también viven al día, llevamos 30 días sin facturar, muchos no pudieron pagar el total de los sueldos a sus empleados, sin contar que muchos también no han podido pagar sus alquileres, y mucho menos sus impuestos y sin poder cubrir cheques de sus cuentas corrientes. En pocos días hay que pagar sueldos, alquileres e impuestos nuevamente. Como vamos a hacer? Si las ayudas no han llegado… también lo que se ofrece sabemos que no es suficiente, aunque sabemos que el Estado mas no puede hacer, pero no pretendemos que nos den todo, pretendemos trabajar. Cuidando al otro y cuidándonos nosotros que también tenemos una familia que nos espera todos los días. Somos muy conscientes de esto, es por eso que esperamos que se evalúe este reclamo masivo. El comercio de Laprida se está cayendo, muchos se ven obligados a cerrar sus puertas y ser nuevos desocupados, otros a despedir empleados. Con el alto porcentaje que el comercio representa en nuestra localidad, la crisis comercial será fuerte.

A la espera de una respuesta favorable

Lo saluda atte.

Cámara Comercial e Industrial de Laprida

Y todos sus socios.