Juntos por el Cambio: repudio por los dichos de Vecini «carancheo político»

En las redes sociales la oposición salió al cruce de los dichos del Secretario de Hacienda del Municipio, Fernando Vecini quien ante publicaciones en redes sociales y audios vía WhatsApp era mencionado como participante de un encuentro no familiar con personas afectadas por el virus del Covid-19.

Desde Juntos por el Cambio Laprida se dio a conocer comunicado en repudio a los dichos del funcionario, cuando se refiere en un medio local a «carancheo político». “Nosotros, -señala el texto” somos la única oposición por lo tanto nos afecta. Desde la aparición del primer caso difundimos desde Juntos por el Cambio, sugerencias para no estigmatizar a los afectados. Que se investigue lo que corresponda, pero que no se aproveche esta oportunidad para profundizar las diferencias, cuando desde la oposición política no se ha hecho más que tratar de ayudar.

Nuestra solidaridad para con las familias que presentan síntomas del virus y con la ciudadanía de Laprida que merece funcionarios a la altura del esfuerzo realizado, y aún por realizar”, finaliza.