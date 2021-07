Juárez: la democracia de luto, falleció el ex Intendente Pedro Gamaleri

Hablar de Pedro Gamaleri, es hablar de la democracia misma y del radicalismo en una de sus más altas expresiones. Militante, dirigente, conductor, cumplió con todas las funciones impregnándolas de una impronta y una manera muy especial. Fue leal a sus ideales en la victoria y en la derrota. Le tocó conducir los destinos del Municipio con una oposición justicialista a nivel local, provincial y nacional que no le hizo fácil la tarea. La historia pondrá las cosas en su debido lugar, pero no le fue nada fácil gobernar, eso lo sabe toda una ciudadanía que lo acompañó hasta las legislativas de 2009 y luego en 2011 le sacó una parte del apoyo, claudicando ante un adversario que venía por la revancha. Cuatro años más tarde, intentó recuperar la gestión, pero ya no le alcanzó pese a cosechar una importante cantidad de adhesiones de una ciudadanía que no olvidaba la honestidad y transparencia de una gestión que fue duramente denunciada y cuestionada por la dirigencia y militancia opositora, pero que la justicia terminó aprobando sin cuestionamientos.

Con su desaparición física, el radicalismo lugareño pierde una de sus figuras emblemáticas que lo condujo al triunfo y a la Intendencia Municipal en las recordadas elecciones de 2007 donde venció al actual mandatario Julio Marini, cortando una racha de 14 años de gobierno peronista en Juárez y más de 40 sin un gobierno de ascendencia radical.

Nos ha dejado en la fecha, un ciudadano honesto y comprometido con su comunidad. Una persona amigable que en los lugares donde desplegó su actividad social y política supo dialogar con todos y todas sin importarle su condición, incluso hasta cuando detentaba su alto cargo, era un vecino más que no dudaba en charlar en su parada a comprar los eternos atados de cigarrillos, propios de un fumador empedernido. Últimamente no se hallaba imbuido a pleno en la política, dedicado a la familia y especialmente a sus nietas, estaba muy al tanto de lo que ocurría entre bambalinas políticas locales y su palabra era escuchada con atención por los correligionarios.

Desde la red social Facebook, se había convertido en periodista que a diario traía a la memoria algún vecino destacado, un aniversario y las necrológicas, era su contacto con la comunidad que seguía con interés su nueva faceta. Paradójicamente hoy les toca a sus leales seguidores despedirlo en las redes sociales. Ha fallecido un demócrata, la política lugareña está de luto.

