Juan Gaitán: “Pasé por una situación muy difícil”

El lamatritense, radicado en Laprida, Juan Gaitán, habló con el programa “De igual a igual” luego de pasar un momento muy delicado de salud tras contraer Coronavirus por el cual debió estar internado por varios días en Terapia Intensiva, en Olavarría.

“Por lo que me han contado, estaba como en una nebulosa. Fue un momento muy complicado”, resumió sobre cómo transitó la enfermedad.

“El virus te lo agarrás y no te avisa”, dijo y contó que se podría haber infectado en su trabajo aunque no hay certezas. “Los que trabajamos en salud tratamos de dar el ejemplo y respetar las pautas: no compartir el mate, no haber más de tres personas en un lugar, usar siempre barbijo”, detalló y relató que “un día me levanté con dolor de garganta y como conocemos los síntomas y avisé y di positivo, cómo me contagié no lo sé”.

“La primera noche la pasé bien, la segunda no tanto y me trajeron a control. La tercera ya no la soporté y ahí se desató como una neumonía, estuve dos días en terapia intensiva en Laprida, me explicaron lo de la intubación y después me desperté en Olavarría”, repasó sobre cómo se trastocó su estado de salud.

“Me trasladaron de urgencia (a Olavarría) sino acá no la pasaba”, detalló sobre sus momentos más difíciles.

“Estuve 20 días en terapia. Los cuidados los tengo que extremar porque pasé por una situación muy difícil”, comentó. “Estuve como en una nebulosa, cuando me desperté en Olavarría estaba enojado porque no encontré a nadie conocido y me tuvieron que ir ubicando… aún hoy me cuesta dormir porque la terapia te saca de la realidad y después estuve perdido en tiempo y espacio”, reveló Juan Gaitán. “La pasé feo”, sintetizó.

“No hay que exponerse y tener conciencia”, encomendó. En Laprida casi 20 personas que trabaja en Salud han contraído la enfermedad desde el inicio de la pandemia.

“Tienen que seguir como venían. A mí el virus me pegó mal pero el virus no hace diferencias. Hay que identificar los síntomas, llamar y quedarse en su casa para que el equipo de salud les dé la mano”, recalcó.

“Por dos meses me tengo que meter en una casita de cristal, no tengo que hacer locuras. Ojalá que tenga la capacidad pulmonar que tenga antes porque el pulmón ha quedado dañado”, indicó.

“Estoy a una semana de hacer todo sin lastimarme. Vengo de diez, con plena recuperación y rehabilitación”, comentó sobre su estado de salud actual. “No hay que tener miedo, hay que tomar los recaudos, aceptar el virus y convivir con él… no hay que dure 100 años”, cerró Juan Gaitán.

Audio: Juan Gaitán (enfermero recuperado de Covid 19) Estilo Noticias