Interceptan a Carlos Tevez tratando de ingresar a Tandil para jugar al golf

El propio Villarruel relató el suceso en ABCHoy Radio (89.1 FM) y reconoció que Tévez, llegó en su vehículo hasta la rotonda de Ruta 30 y 226 y que solo tenía permitido seguir viajando, pero no ingresar a Tandil.

“Él dijo que iba a Buenos Aires. Cuando me lo pusieron al teléfono me dijo que como se enteró que Tandil estaba en la Fase 5 y estaban autorizados los deportes individuales, él podía venir acá a jugar al golf. Se comunicó con el Golf y le dijeron que no podía venir y tampoco se podía quedar en Tandil, así que le expliqué y le dije que nos disculpara, pero que la situación era esta”, contó el funcionario.

“Tevez respondió que no le tenía que pedir disculpas, que estaba bien, que lo entendía y que cuando se termine esto, va a estar nuevamente por Tandil visitando la ciudad”, añadió.

El futbolista se presentó con toda la documentación correspondiente, y estaba utilizando el barbijo correspondiente y no puso obstáculos al momento del control, según los detalles ofrecidos por Villarruel, quien dijo también que “se sacó fotos con mucha gente y se volvió”.

“La flexibilización de actividades es para los tandilenses, pero no para aquellos que no viven en la ciudad. Así que se fue”, manifestó Villarruel.

Si bien el funcionario celebró el comportamiento del astro boquense, “porque nosotros renegamos días enteros con situaciones no tan complejas y en este caso, lo entendió y quedó en la anécdota”, también es vale mencionar que el jugador reclamó hablar por teléfono con el Director, más allá de lo que le transmitieron los inspectores apostados en el control.

Tevez está desde hace 30 días aislado en un campo de la zona de Maipú y es al lugar al que regresó tras “rebotar” en nuestra ciudad.

Escuchar audio:

Fuente: http://www.abchoy.com.ar/