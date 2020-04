La Liga Lapridense de Fútbol no es la excepción en cuanto a las dificultades que enfrenta por estos días ante la pandemia del Coronavirus ya que sus ingresos están vinculados al aporte que mensualmente realizan los clubes afiliados y a fichajes o pases realizados durante el año. Serán meses de complejidad y como institución de la comunidad nos ajustaremos a la realidad social y económica de las ciudades, provincia y nación y especialmente a la vinculada con nuestros clubes, contaba Marcos Lacal, presidente de la Liga Lapridense de Fútbol al ser consultado por este medio.

«Por suerte rápidamente quienes estamos vinculados a la entidad y las máximas autoridades de los clubes nos adherimos a las medidas nacionales y suspendimos las actividades privilegiando la salud de todos quienes estamos vinculados al fútbol sobre cualquier otra cuestión y no alcanzamos a comenzar a jugar ninguno de los torneos previstos tanto oficiales como divisiones inferiores y primera división como el promocional de fútbol femenino», haciéndo alusión a la rápida decisión de parar las actividades futbolisticas.

Sobre los tiempos de pandemia y el fútbol Lacal manifestaba «Muchos nos preguntan cuándo volvemos y la verdad no sabemos, son tiempos de paciencia y tolerancia sobre todo en aquellas cosas que no podemos modificar o no dependen de nuestra voluntad y que el fútbol se normalice nos va a demandar más tiempo del que pensamos, hoy la prioridad es la salud y creo que el fútbol debe y le corresponde esperar, y si los clubes de fútbol en los últimos años se han convertido en fundamentales para la contención social lo tendrán que ser mucho más cuando todo esto pase porque las consecuencias serán sumamente importantes y hoy por mi cabeza pasa priorizar la salud y que dentro del tiempo que sea estemos todos nuevamente buscando las mejores opciones para que nuestros niños, jóvenes y adultos sean felices detrás de una pelota ya sea como jugador, como técnico, como espectador o como dirigente pero hoy no podemos sacar la mirada de la salud y lo social»

Sobre lo que vendrá en material de organización y desarrollo el titular liguista comentaba «Esta es una situación extraordinaria, inédita para el mundo por lo cual en todas las instituciones se deberán tomar decisiones extraordinarias, y todo lo que habíamos proyectado en los primeros dos meses y medio del año deberemos volver a conversarlo, no vamos a poder estar atados a decisiones que tomamos en un contexto totalmente diferente y eso lo charlaremos con los presidentes de los clubes ni bien podamos reunirnos nuevamente y en esto incluye Bonogol, forma de disputa de los torneos, libros de pases, afiliaciones, deudas de los clubes y todo aquellos que esté vinculado con el desarrollo de la actividad, y además tendremos que ser muy ingeniosos y más que nunca trabajar codo a codo con todos los clubes porque esto nos golpeo a todos sin importar el tamaño o la historia de la institución»

«Me gustaría pedirle a la comunidad que apoyo a sus clubes, que quienes puedan sigan aportando su apoyo con los pagos de rifas, de cuotas de socios, serán meses donde los clubes se verán seriamente afectados desde lo económico y más que nunca van a necesitar el apoyo de sus hinchas, simpatizantes, deportivas, publicidades, para que puedan al menos seguir manteniendo los costos fijos que tienen mes a mes y por supuesto felicitarlos a dirigentes, profes, técnicos, cancheros, utileros, administrativos, que siguen trabajando algunos yendo al club otros desde su casa como por ejemplo quienes lo hacen en forma virtual y sabemos en algunos casos colaborando desde lo social» puntualizaba el presidente de la Liga Lapridense.

Sobre el final nos dejaba su deseo personal «Sería imprudente decir cuando vamos a volver, pero sería lindo que cuando volvamos estemos todos y que nadie quede en el camino, para eso debemos quedarnos en casa y cuidarnos, y como se dice en nuestro ambiente, a este partido lo ganamos entre todos»