Fútbol: Lilán campeón en sexta y quinta división

Una tarde azulgrana en el fútbol de las divisiones formativas al jugarse la quinta fecha de la Copa Germán Dris, en memoria de quien estuviera fuertemente vinculado al fútbol primero como jugador, luego como árbitro y finalmente como entrenador de divisiones inferiores y que nos dejara físicamente meses atrás.

Los equipos del Club Lilán se quedaron, a una fecha del final, con el campeonato en sexta y quinta división al ganarle sus encuentros al Club Social y Deportivo Juventud en el Alejandro Minvielle.

Al finalizar los partidos los campeones recibieron sus trofeos para posteriormente dar la vuelta olímpica y festejar el campeonato. En sexta división le alcanzaba con un empate y terminó siendo victoria por 2 a 0 -gol en contra y de Thiago Ortiz-, mientras que en quinta la victoria por 1 a 0, con gol de Emir Alegre le aseguró el campeonato ante su rival directo.

En una jornada nublada y desapacible en cuanto a temperatura tuvo también su pasaje de lluvia, especialmente en los partidos de sexta división.

Los torneos de octava y séptima división se definirán el próximo sábado cuando se dispute la última jornada.

La jornada tuvo actividad en las canchas de Juventud y Jorge Newbery y los resultados de cada uno de los partidos fueron los siguientes:

C.S. Y D. JUVENTUD vs C. A. LILAN

5ta. Juventud 0 vs Lilan 1

6ta. Juventud 0 vs Lilan 2

7ma. Juventud 0 vs Lilan 2

8va. Juventud 0 vs Lilan 2

C. A. PLATENSE vs C. A. JORGE NEWBERY