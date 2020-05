Fútbol Femenino: técnicos de equipos de la Liga participación de capacitación de AFA

Integrantes de los cuerpos técnicos de clubes afiliados a la Liga Lapridense de Fútbol de equipos femeninos estuvieron participando durante dos jornadas de una capacitación on line que tuvo importantes disertantes, con jornadas de dos horas de duración cada una.

La alta cantidad de participantes -aproximadamente 1500 en todo el país- hizo que la modalidad virtual a través de una plataforma digital fuera descartada en la noche del lunes y las transmisiones se realizaron a través del canal de Youtube AFA Desarrollo.

La Asociación de Fútbol Argentino, a través de su Comisión de Desarrollo y con la participación del Consejo Federal, organizó una capacitación online, dirigida a entrenadores y preparadores físicos de fútbol femenino, que se realizó en dos módulos, los días martes 12 de mayo y jueves 14 de mayo de 2020.

En la primera jornada de apertura, se dirigió a los presentes el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia quien les dió la bienvenida para luego comenzar a desarrollo el temario establecido.

Desde la Liga Lapridense se felicito a los integrantes de cuerpos técnicos de clubes afiliados, que participaron en ambas jornadas (ordenados alfabeticamente)

Chaparro Valeria

Cejas Diego

Clark Paola

Clark Yanina

Fuchs Mariela

Jaime Fernando

Rodríguez Carla

Venzi Diego

Los temas desarrollados fueron Metodología de trabajo en Selecciones Nacionales Femeninas Juveniles con los objetivos sobre Modelo de juego, Sistema de juego, Metodología de entrenamiento y Plan de entrenamiento

El jueves 14 se desarrolló el segundo módulo con la temática

Preparación física (Metodología y plan de entrenamiento)

Los disertantes fueron Diego Guacci (DT del seleccionado femenino Sub 15 y Sub 17); Bárbara Abot (DT del seleccionado femenino Sub 15 y Sub 17); Maximiliano Bruccoli (PF del seleccionado femenino Sub 15 y Sub 17); Vanesa Sarroca (Entrenadora de arqueras del seleccionado femenino Sub 15 y Sub 17)