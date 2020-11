Fisher: el aislamiento en comunidades con circulación comunitaria no tiene mayor sentido

En una nota con Grupo La Provincia, el senador bonaerense del bloque Frente de Todos, Alfredo Fisher, se refirió al pedido de la oposición para que vuelvan las clases presenciales y se levante el aislamiento. También evaluó la autonomía de los intendentes en el contexto de la pandemia.

¿Qué opina del insistente pedido de legisladores de la oposición para que vuelvan las clases presenciales y se levante el aislamiento?

A veces me he encontrado entre quienes no entienden cierta posición de mirada conservadora de aquellos que tienen responsabilidades ejecutivas. Hay una presión muy grande de cada hombre y mujer de la Argentina, y desde el lugar de un legislador, sobre todo de la oposición, es más fácil hacer esos reclamos, más cuando gran parte de la sociedad está asqueada de estas medidas de restricción, que generan barreras a nuestras libertades y posibilidades de desarrollarnos.

No creo en el concepto de volver a clases, al lugar que tenían los chicos antes de la pandemia, pero tampoco está la certeza de que no va haber clases hasta que no haya una vacuna.

Veía que la ministra de Educación de la provincia (Agustina Vila) estaba con el intendente de Guaminí (José Nobre Ferreria) dando inicio a una etapa de revinculación de los chicos con la escuela y me parece importante, no debemos dejar de considerar que brindarle educación, sobre todo a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, es la principal herramienta que le podemos transmitir desde el Estado para que tengan un futuro posible.

Tenemos que hacer el mayor esfuerzo para retomar, en la medida en que la situación epidemiológica lo permita, las posibilidades de que maestros y alumnos se puedan vincular, sin poner en riesgo la salud de la comunidad educativa en general.

Por otra parte, aislarse en comunidades que tienen circulación comunitaria no tiene mayor sentido, no resiste ningún análisis, aunque cada uno de los médicos dice que es mejor estar aislado que estar expuesto a que venga de afuera una persona con el virus, las consecuencias de un aislamiento son realmente muy difíciles.

Yo estoy entre los que patrocinan la distancia social, la responsabilidad individual y la permanente y denodada actitud de vigilancia del Estado, pero no desde un lugar de prohibiciones que nos impidan volver a tener a toda la sociedad una nueva normalidad.

Desde su experiencia como intendente, ¿Cómo ve la autonomía de los mandatarios bonaerenses en este contexto de pandemia, para tomar decisiones en sus municipios?

Lo he visto bien, la realidad lo demuestra, cada comunidad ha ido encontrando junto con sus autoridades, a veces con mayor o menor grado de acuerdo, la forma de interpretar las distintas fases que iba poniendo la Provincia y que al principio de la gestión también marcaba el ámbito nacional.

Sin embargo, en cada localidad se fueron tomando medidas diferentes más o menos drásticas, pero creo que hubo un alto grado de autonomía y posibilidad de cada intendente junto con su comunidad, para encontrar el mejor camino.

También estuvo la voluntad del gobernador de girar alrededor de 14 ó 15 mil millones de pesos sin ningún tipo de restricción política partidaria, a los 135 intendentes.

Los recursos de los municipios en función de atender las exigencias del Covid fluyeron de manera permanente durante toda la etapa de esta enfermedad. Las finanzas municipales, si miramos la publicación de sus balances a fines del 2019 y a mediados del 2020, en muchos casos mejoraron y fue fundamentalmente por las transferencias que hizo Provincia, a veces con recursos propios y a veces, nacionales.

¿Le gustaría agregar algo más?

Esperamos que la comunidad científica pueda dar en el blanco lo antes posible, pero eso no nos tiene que impedir, a todos los que tenemos una responsabilidad transferida por la sociedad para tomar decisiones en nombre de ellos, ir pensando en una nueva realidad.

No soy tan optimista y no me imagino rápidamente una pos pandemia, sino una nueva realidad con muchas restricciones, pero con la posibilidad de seguir teniendo los vínculos comerciales, culturales, académicos y sanitarios que necesita una sociedad para existir y pensar en crecer.

Sobre todos los vínculos humanos, aquellos que no se pueden medir fácilmente con indicadores, pero que nos han afectado mucho en estos meses. Creo en una sociedad con nuevas reglas, que con pandemia encima pueda revincularse y hacerle frente.