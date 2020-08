Estrabeau: «las expresiones de Bianco fueron incorrectas e ilegales»

Esta mañana -viernes 28- en conferencia de prensa ante algunos medios locales, concejales de la oposición se refirieron a diferentes cuestiones en referencia al Covid-19 que han originado diferencias con el oficialismo local y provincial sobre determinadas acciones o expresiones públicas.

Los titulares de las bancadas de la oposición Marcos Larsen (UCR) y Mauro Estrabeau (PRO) dialogaron sobre la negativa del Municipio a una familia para inhumar los restos de un familiar fallecido en Mar del Plata en el cementerio local como también sobre el manejo del municipio frente al Covid-19 y las declaraciones del Jefe de Gabinete provincial Carlos Blanco de la semana pasada en virtud del brote de casos positivos que comenzó el pasado 3 de agosto.

Sobre esto último el concejal Mauro Estrabeau indicaba «la expresiones del Jefe de Gabinete de la Provincia no fueron para nada correctas, en donde culpabilizó a vecinos de Laprida, algo que es totalmente incorrecto, no solamente fuera de lugar sino también ilegal, la Ley de Salud Pública 26529 garantiza la intimidad y confidencialidad de los pacientes. Culpabilizarlos sea quien sea no es algo que pueda hacer un funcionario público, es totalmente irresponsable y no hubo una rectificación que nosotros esperamos que hubiera, por eso reiteramos nuestro repudio a esa actitud y a futuro a cualquier otra que implique culpabilizar a un vecino», concluyó.

Audio y Foto: gentileza Marcelo Beltrán