¿ Es un OVNI ?, un turista sacó una misteriosa foto en el Cerro Ceferino

«El objeto estaba bastante alto. No hubo ningún ruido como para que uno suponga un avión o helicóptero. Yo tampoco me di cuenta en ese momento sino cuando yo llegué acá a Bahía», contó a Telefe Noticias el improvisado fotógrafo, José Luis Castillo.

Un turista proveniente de El Divisiorio, localidad del Partido de Pringles, días atrás decidió retratar con su teléfono celular la inmensidad del paisaje de Sierra de la Ventana desde la cima del Cerro Ceferino, sin imaginar lo que iría a encontrar después.

Ya en Bahía Blanca, donde reside en la actualidad, mientras revisaba en su computadora personal las imágenes de su visita a la comarca serrana, notó algo extraño en el cielo, como si fuera un objeto volador no identificado (OVNI).

Se trata de José Luis Castillo, quien en diálogo con Telefe Noticias, asegura que el hallazgo en su captura no es fruto de algún elemento que se posó sobre el lente del dispositivo, y pide que sea analizada por algún especialista en Ufología.

«La foto la saqué desde el Cerro Ceferino y el objeto estaba bastante alto. No hubo ningún ruido como para que uno suponga un avión o helicóptero. Yo tampoco me di cuenta en ese momento sino cuando yo llegué acá a Bahía», dijo.

Y agregó: «Fue una tarde muy soleada, así que mucho por el brillo del sol no pude ver la pantalla del celular. En una de esas se me ocurrió apunta al cielo y cuando subí las fotos a la compu, no se veía tan nítida. Cuando le hice Zoom hasta tal punto que vi una mancha, y al fondo casi a la derecha hay otra mancha negra».

José explicó que no tiene el hábito incorporado de sacar fotos de paisajes como hobbie, sino que en ese momento le surgió como algo descontracturado con su «compañera».

«Me pondré en contacto con alguien que ande en Ufología y que sea capaz para pasarle la foto y que pueda dar una opinión», cerró.