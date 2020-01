El radicalismo de la sexta con Anahi Bilbao presente cerro el año politico

La fecha y las distancias no fueron impedimento para que todo el radicalismo seccional se encuentre a cerrar un año difícil y prepararse para un año que tendrá nuevos desafíos y mucha presencia militante fué;en resumen lo que manifestaron los legisladores de la sexta sección Anahi Bilbao, Emiliano Balbín y David Hirtz.

Convocados por los referentes máximos de la sección sexta, los diputados Emiliano Balbín, Anahi Bilbao, el flamante senador David Hirtz, y los intendentes del partido centenario Guillermo Pacheco, Facundo Castelli, Javier Andrés, Gustavo Notararigo, Martín Randazzo y Raúl Reyes, más de 150 dirigentes entre ellos concejales, consejeros escolares, juventud, autoridades partidarias y militantes, se reunieron para hacer un balance del año y proyectar las diferentes acciones tendientes a seguir fortaleciendo el partido dentro del espacio de Juntos por el Cambio.

Acompañaron la jornada el presidente de la Juventud Radical de la Provincia de Buenos Aires Martín Borrazas, la diputada nacional Karina Banfi y el diputado provincial y actual Presidente del Bloque de diputados de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires Maximiliano Abad.

Este último, quien en las últimas horas tuvo un rol fundamental en la discusión por el impuestazo en la provincia de Buenos Aires, cerró el almuerzo Radical con un efusivo mensaje a los militantes: “no duden que estamos todos juntos en condiciones de salir a defender los intereses de los Bonaerenses y a seguir luchando por ese gran porcentaje de argentinos que sigue confiando en nosotros. Y no duden que en en mi y en los legisladores radicales de la Sexta Sección tendrán a aliados que estarán al frente de las discusiones y las batallas que tengamos que dar. No nos detendremos porque ustedes nos dan la fuerza necesaria para no bajar los brazos. Juntos es el camino y juntos vamos a seguir levantando nuestras banderas para lograr la provincia y el país que nuestros antecesores soñaron y que nosotros soñamos para los que vienen”.