El municipio inicia Programa de Asistencia a Comercios y Emprendimientos

El Gobierno Municipal a través del Secretario de Hacienda, contador Fernando Vecini anunció el programa de Asistencia a comercios y emprendimientos locales y el objetivo puntual, en esta primera etapa, de realizar un relevamiento para saber en qué situación se encuentra el comercio o emprendedor en cuanto a los beneficios que el estado ha ofrecido en esta pandemia “sabemos que están complicados pero necesitamos saber aquellos comercios que no han podido acceder a ningún beneficio” y tenemos resuelto realizar la eximición de tasas a algunos comercios que no han podido trabajar en las diferentes fases transitadas durante esta pandemia como medida del gobierno municipal

La idea del Gobierno Municipal es trabajar este relevamiento y una vez transitada la pandemia “hacer una cuestión retroactiva cuando el sector comercial vuelva a estar trabajando” en referencia a beneficios en las tasas municipales “y además queríamos contar con información concreta porque el objetivo es tratar de ayudar a aquellos comercios que no hayan podido acceder a otros beneficios que los obtengan”, en este caso vinculados a ayudas del gobierno nacional o provincial “vemos que algunos no han podido acceder por diferentes razones, cruzamientos de datos o no han podido terminar los trámites”.

Para cumplimentar la planilla correspondiente, debes hacer click en el siguiente link; https://bit.ly/3fZg7cp